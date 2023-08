Unha quincena de ex-alumnos do Instituto Laboral Ramón Mª Aller Ulloa de Lalín, pertencentes a décima promoción, volveron celebrar a súa tradicional xuntanza anual e aproveitaron a ocasión para tributar unha sentida homenaxe ao seu amigo e compañeiro, Xoán Carlos Fernández Lamas “Pachi”, que logo de mais de cincuenta anos no mundo do espectáculo musical, está a recibir numerosos recoñecementos na comarca dezá.

O punto de encontro foi nesta ocasión a casa de campo “O Recuncho do Feal” que o profesor lalinense Jorge Taboada ten na parroquia de Moneixas, onde o pulpeiro Julio de Anzo, serviu un típico menú galego de entremeses, empanada, pulpo e carne o caldeiro cos acompañamentos correspondentes. Despois das sobremesas, e tras varias intervencións dos presentes gabando as cualidades artísticas e humanas de Pachi, fíxoselle entrega dunha placa que recordara este acto e a alta estima e aprecio que lle teñen os seus ex-compañeiros que son amigos dende aqueles anos, que o homenaxeado agradeceu cunhas sentidas palabras, lembrando as difíciles circunstancias persoais, familiares e sociais nas que se desenvolveu a súa meritoria actividade profesional e artística, que soubo superar, ao mesmo tempo que animaba profesionalmente só ou con diferentes grupos musicais, milleiros de festas na comarca e fora dela, labor no que continua na actualidade con setenta e dous anos cumpridos, gozando o éxito e do cariño do público. A xuntanza, como era de esperar, rematou entoando todos unhas cancións que o propio Pachi acompañou coa súa guitarra, como tiña que ser.

De 69 só rematarían 22.

Sesenta e nove alumnos comezaran naquel curso 1963-64, conformando a décima promoción do Instituto Laboral, que fora inaugurado en 1954 con alumnos dos seis concellos de Deza, os mais deles do rural. Estudar daquela supoñía un importante esforzo económico para as familias o que xunto coa anguria de instalacións e becas, facía que moitos tiveran que deixar os estudos, coma lle aconteceu o propio Pachi, de xeito que só vinte e dous rematarían o bacharelato no ano 1968.

Van aquí en orde alfabético como se estilaba nas listaxes académicas de entón, os nomes destes dezaos que manteñen a tradición de celebrar esta xuntanza anual dende hai décadas: José Carrón González, Eladio Cuíña Crespo, José María Facal Abeledo, Benedicto Fernández Faílde, Xoán Carlos Fernández Lamas “Pachi”, Luís González González, Antonio López Vila, Xesús Palmoú Lorenzo, José Antonio Penido Verde, Antonio Riádigos González, Jorge Taboada González, José Vázquez Moreiras, José Villamayor Louzao, Jesús Villanueva Saavedra e quen esto escribe, escusando a súa asistencia Rafael Abeledo López, José González Palmou, Florentino López Prieto, Antonio Mámoa Rodríguez, José Luís Soto Abeledo e Eladio Trabazo Méijome. E tamén merecen ser mencionados aquí, os nomes dos que eran asiduos nestas xuntanzas, ata o seu prematuro falecemento: Julio González Palmou, Pablo Fernández Vázquez, Manuel Amorín Bernardez e Angel Fernández Núñez, que ficaran para sempre na memoria dos que foron os seus compañeiros naqueles inesquecibles anos.