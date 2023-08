Los meses de verano suponen un parón en las ventas para el comercio de las comarcas

Los meses de verano son una buena época para muchos sectores, como el turismo o la hostelería. Incluso en concellos del interior, como son A Estrada o Lalín. No obstante, esta no es la realidad de todos los negocios locales, pues el comercio cierra julio con un bajo nivel de ventas en comparación al resto del año.

Pese a esfuerzos como la campaña Xoves de Verán de ACOE, que busca promover el consumo ofreciendo el incentivo de disfrutar de hinchables y fiesta de la espuma de forma gratuita los días 27 y 31 de julio, o la iniciativa “Días azuis” do comercio local de la Federación Galega de Comercio y la Xunta, que en A Estrada repartió dos premios, las ventas no acaban de despegar.

Según Alfredo González, presidente de ACOE, “no hay mucha actividad, cuesta levantar las ventas, los días que más movimiento hay son los miércoles y sábados de feria y sobre todo gracias al turista, que se ve bastante este año”.

En Lalín, por otro lado, Meritxel Silva reconoce que ni siquiera el turismo está siendo de gran ayuda estos meses. “Aquí en verano la gente se va a la playa y no tenemos mucho turismo, se lo lleva todo la costa, por lo que son meses bajos”.

En lo que sí concuerda es que este inaugurado mes de agosto parece venir con mejores perspectivas. González prevé que “la actividad suba”, ya que “en general y desde la pandemia, agosto siempre es mejor mes que julio para las ventas”. Una postura que comparte Silva, que cuenta con que algunos de los eventos que se celebran en la capital dezana durante este mes vayan a promover la afluencia de gente en los comercios. “Tenemos las Fiestas de Botos, que suelen ser buenas fechas para nosotros, con bastante trabajo” apunta.

El reclamo de la playa en los días de buen tiempo es difícil de combatir, ambos empresarios lo tienen claro, por ello no se alarman porque los números no estén siendo tan buenos como les gustaría. Sin embargo, difieren en cuáles podrían ser las soluciones para ayudar a mejorar, aunque sea levemente, esta situación.

Por su parte, Gonzáles es un ferviente defensor de las actividades y eventos sociales para dinamizar la vida en el pueblo y así repercutir positivamente en el comercio, mientras que Silva lo da por perdido y asume que “si hace calor la gente se va a la playa”.

Quejas por la cancelación del “Mercado de verán”

En la línea de dinamizar la vida social en la villa estradense, el presidente de ACOE lamenta que este año se haya tenido que cancelar la popular “Mercado de verán”, que en la edición pasada, a nivel participación, había crecido un 20% más que en la anterior. “Aún recibimos llamadas con quejas hoy en día, no solo de comerciantes sino también de clientes, que estaban contentos con el funcionamiento del evento”. El motivo de su suspensión es, según explica González que “el Concello no da financiación por falta de fondos” y que sufragar los gastos a cuestas de la asociación “es inasumible”. Lo mismo ocurre con los banderines que el verano pasado adornaban la Calvo Sotelo o el hilo musical para animar a los viandantes: “son actuaciones que suponen un gran gasto y con las subvenciones de este año no llegamos” sentencia el empresario.

El sector pide más fondos para los bonos de la Xunta

Una iniciativa que sí funciona bien en todas sus ediciones es el Bono Activa Comercio, de la Xunta. Tanto en Lalín como en A Estrada, los comerciantes locales aseguran que la actuación tiene un impacto positivo clarísimo en las ventas y simplemente lamentan que no se pueda ahondar más en el poder dinamizador de estos descuentos. Este mismo año, tanto consumidores como empresarios lamentaban que los fondos se hubiesen acabado tan pronto, y otros cedían a la confusión del porqué, pese a tener los bonos intactos, ya no podían gastarlos. De hecho, en Lalín, Meritxel Silva admite que “fueron muchos los que se llevaron una sorpresa cuando intentaron pasar el bono y no pudieron, la gente no estaba informada”. Efectivamente, cabía pensar que el funcionamiento sería similar al del Bono Cultura, en el que se emiten tantos fondos como hay disponibles para dicha partida. Independientemente de esto, los que fueron ágiles y canjearon el total del vale antes de que se acabase el dinero, supusieron una bocanada de aire fresco para el comercio local. Alfredo González asegura que “funciona a las mil maravillas, hay que invertir más en esto porque ayuda muchísimo a fomentar las compras en el pequeño comercio”. Una afirmación que secunda su homóloga en lalinense. “Lo ideal sería que lo hiciesen una vez cada seis meses” declara esta. En otro orden, hasta el 31 de octubre los afortunados que hayan sido premiados en el sorteo de “Días azuis” pueden canjear sus bonos en el pequeño comercio gallego hasta el 31 de octubre.