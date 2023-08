“Estou contento e agradecido coa xente que me quere e sabe do meu amor por Forcarei”

A Asociaicón de Amigos da Terra de Montes homenaxea este sábado, xunto á Os Abrentes de Cerdedo e ao Clube de Fútbol de Beariz, a Joaquín José Santiago Barreiro Varela (86), pola súa labor como difusor da cultura e música popular da zona como vocalista dos Diplomáticos do Acordeón, así como os seus anos ao servizo dos veciños e veciñas dende o funcionariado do Concello de Forcarei. O premiado comparte con FARO a súa reación a este recoñecemento.

–Agardaba recibir este recoñecemento?

–Abofé que non. Foi toda unha sorpresa. De feito, estiven de aniversario o 25 de xullo e este é o agasallo perfecto.

–Como se sinte ao ser un dos homenaxeados este sábado?

–Estou moi contento e moi agradecido. Sei que hai xente que me quere ben e que recoñece o meu amor por esta terra, que sempre levei e levarei no peito. Por iso vou, se non non iría (risas).

–Cónteme, cando comezou a cantar?

–Gustoume e fíxeno toda a vida, xa cando ía aos bailes coa que agora é a miña muller e nai dos meus catro fillos. Mais non comecei a facelo profesionalmente, por dicilo dalgún xeito, ata que formamos Os Diplomáticos. Algo que lle debo agradecer a Mercedes Peón, quen nos descubríu e veu potencial en nós. Foi ela quen nos levou ao Luar e nos deu ese empurrón que precisabamos arrancar.

–Ademais de cantar, toca algún instrumento?

–Toco a pandeireta e a filarmónica. De feito, una dato curioso é que cando fixen a mili no parque de artillería de A Coruña quedei segundo nun certame de filarmónica que se celebrara alí.

–Cambiaron moito as romarías dende que vostede era novo a agora?

–Dende logo, e se se me permite diría que antes o pasabamos moito mellor (risas). Non tiñamos tanta cousa como agora, non había orquestas nin espectáculos. Daquela eran as pandeiretas, os acordeóns e arrancarse a bailar e cantar.

–Ten algunha canción preferida?

–Cantaba moito Antonio Molina, Juan Pardo, Juanito Valderrama... pero sobre todo os cantos de antes, os que aprendín dos meus avós e bisavós. Eses eran os que tiña na boca a todas horas, na casa, no traballo ou cos amigos.

–Eses cantos populares foron a inspiración de moitas letras dos Diplomáticos. Como as escribían?

–Pois collíamos as cancións de antes, e engadíamoslle partes nosas. Algunhas delas teñen moita picaresca. Era algo do que desfrutabamos moito especialmente Avelino (Fírvida) e máis eu.

–Vostede tamén foi o precursor da Festa do Porquiño. Que nos conta sobre iso?

–Pois mira, comezou sendo un saldo de contas. Un amigo dérame unha neveira e a cambio eu dinlle dous leitóns. Ao final, cada ano xuntabamonos os últimos xoves de agosto para comelo e cousa colleu sona ata chegar a 80 ou 90 persoas chegadas de todas partes.

–Para rematar, que significa a Terra de Montes para vostede?

–É a miña casa. Por necesidade ou por pracer andiven moito polo mundo adiante, mais sempre levei isto no peito. Di o dito “o home é de onde nace e o boi de onde pace”.