Los concellos duplicaron su deuda bancaria en año preelectoral, con 9,6 millones de euros

Los concellos de las comarcas aprovecharon el año antes de las elecciones municipales para aumentar considerablemente su deuda bancaria y el pasado ejercicio se cerró con obligaciones por algo más de 9 millones de euros, más del doble que los créditos en vigor a 31 de diciembre de 2021. Estos son los números que arroja el reciente balance del Ministerio de Hacienda, en el que se contabilizan los préstamos de las administraciones públicas al cierre del año anterior; es decir, referidos a las cuentas de 2022.

Los datos ponen de manifiesto que no todos los gobiernos municipales optaron por un mayor grado de endeudamiento, pues hay casos en los que el pasivo bajó y, además, tres concellos concluyeron el curso sin obligaciones pendientes con entidades crediticias o, lo que es lo mismo, lo que técnicamente se denomina deuda viva. Rodeiro, Forcarei y Cerdedo-Cotobade son los únicos sin números rojos en este sentido y en sus balances económicos no figuran préstamos bancarios.

A falta de conocer los datos reales de los préstamos aprobados este año, los últimos registros oficiales nos indican que el Concello de Lalín cerró el pasado ejercicio con créditos por importe de 3.166.287 euros, una cuantía asumible dentro de su capacidad de financiación, pero estamos hablando de una cuantía cuatro veces mayor de la que tenía doce meses antes, cuando su deuda viva se situaba en 724.531 euros. A Estrada es el ayuntamiento de Deza y Tabeirós-Montes que más dinero debe a los bancos [3.654.311 euros] aunque en la comparativa anual no es tan espectacular pues ya partía con obligaciones por 2.231.440 euros.

La necesidad de recurrir a crédito para financiar inversiones u otras actuaciones obligó al Concello de Silleda a incrementar su nivel de endeudamiento el pasado año hasta los 1.897.990 euros, dato muy superior a los 950.000 euros que debía a la banca doce meses antes. Mientras, el pasivo de Vila de Cruces cayó en casi 41.000 euros, con créditos pendientes por 123.185 euros frente a los 164.000 euros del balance anterior. El incremento en el caso de Agolada es menor y ahora roza los 100.000 euros en préstamos [exactamente son 99.123 euros] cuando a 31 de diciembre de 2021 el montante ascendía a 91.000 euros. Finalmente, la administración municipal de Dozón también vio como en su caja entraba mucho más dinero de entidades crediticias, hasta el punto de formalizar préstamos que al cierre del ejercicio ascendían a 687.704 euros, cuantía que está muy por encima de los 446.133 euros que debía un año antes.

Pasivo por habitante

Con estos datos en la mano hay que indicar que la deuda bancaria por vecino más elevada se da en Dozón, con 669 euros, por 214 en Silleda y 181 en el caso de A Estrada. Por último, cada agoladés debería simbólicamente 44 euros a las entidades financieras, casi el doble que los que conforman el censo de Vila de Cruces.

Necesidad de financiación en Lalín y A Estrada

El funcionamiento de una administración municipal tiene entresijos, que en el capítulo económico, resultan complicados de destripar. Además, los concellos están sujetos a los corsés de administraciones superiores a las que periódicamente deben rendir cuentas. Parte de esta información es divulgada por el ministerio, que acaba de hacer público el balance de 2023 referido a la capacidad o necesidad de financiación de cada uno. En este informe sobre los saldos no financieros se describe el escenario de cada concello en función de la diferencia entre sus ingresos por operaciones no financieras y los gastos en los principales capítulos contables. Un saldo negativo indica la cuantía en la que cada ayuntamiento debería aumentar su deuda financiera para financiar la actividad desarrollada en el ejercicio. Así, en el caso de Lalín este montante asciende a más de 10 millones de euros, mientras que en A Estrada la previsión de créditos se situaría en 5,6 millones. En Silleda son 40.000 euros, 228.568 en Dozón y 360.600 euros en Forcarei, mientras que Rodeiro y Agolada no enviaron datos al ministerio. En Vila de Cruces es positiva en 164.000 euros u la capacidad de financiación de Cerdedo-Cotobade se sitúa en un millón.

