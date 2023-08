La Asociación de Amigos da Terra de Montes, como asociación cultural lleva a cabo una serie de actividades encaminadas a promocionar la comarca histórica de Terra de Montes tanto mediante la organización de actividades culturales, societarias y también en el ámbito social.

La actividad más reconocida y sucesiva es la Reunión Anual, que busca juntar a los socios y demás interesados en un acto en el que reivindicar el valor de este territorio. Este año, la cita se celebrará en Forcarei este sábado 5 de agosto, con un intenso programa de actividades que comprenderá la mayor parte de la jornada, desde las 11.00 horas a las 16.00 horas, en la que se cerrará con el último acto programado. En concreto, a las 11.00 tendrá lugar la misa de acción de gracias y por la memoria de los fallecidos; a las 11.45 una recepción en la Praza do Concello de Forcarei; a las 12.00 una asamblea general ordinaria de la asociación; a las 12.30 una conferencia sobre “Importancia histórica do Castelo do Castro de Montes” por Xesús A. Gulías Lamas; a las 13.30 horas, ofrenda floral a Chano Piñeiro en la Praza do Concello; a las 14.00 hora de comer en el Restaurante París, con sorteo de un cuadro de Xosé María Barreiro y una escultura de Esther Veiga Rodríguez.

Homenajes 2023

Joaquín Barreiro Varela, vocalista de los Diplomáticos do Acordeón y exfuncionario del Concello de Forcarei. Desde la Asociación explican que “son muchos los méritos que concurren en su persona como difusor de la música de nuestra comarca, como hombre que consagró su profesión al servicio de los vecinos y como padre de familia lo que lo convierten en un referente para las generaciones que lo suceden como ejemplo de bondad y generoso terramontés”.

La Asociación Cultural “Os Abrentes” de Cerdedo. “Es una asociación singular en el ámbito de la música y la cultura dentro de la Terra de Montes; en su seno se formaron músicos durante más de 30 años de historia y llevan la alegría de nuestra música a cientos de celebraciones en nuestra tierra” esgrimen desde Amigos da Terra de Montes.

El Club de Fútbol sala Beariz. “Este club es la más importante sociedad deportiva de Beariz y lleva una historia de participación en diversas competiciones provinciales dando la oportunidad de jugar y hacer deporte a muchos chicos de Beariz y aledaños a lo largo de más de 30 años de un recorrido que aún sigue” declaran.

El homenaje consiste en la entrega de una enseña por parte de la Asociación a cada uno de los premiados al final del almuerzo que tendrá lugar en el restaurante París de la villa forcaricense.

Todos aquellos que quieran acompañar y mostrar su respeto a los homenajeados pueden reservar su plato mediante un mensaje de Whatsapp en el número 607306171 y haciendo el ingreso en la cuenta bancaria de la asociación 2080 5444 8630 4010 8647. El precio del menú es de 32 euros por persona.

Así, un año más, Amigos da Terra de Montes pone en valor no solo la cultura y la riqueza de estas tierras , sino también de aquellos que a lo largo de su vida se han esforzado por hacer crecer esta comarca y mejorar la vida de quienes en ella habitan.