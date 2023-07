La Oficina de Consumo de A Estrada advierte de estafas con la factura de la luz

La factura de la luz es desde un tiempo un dolor de cabeza para muchos. Intentado ahorrar, los usuarios acuden a las compañías energéticas para conseguir mejores tarifas, aunque lo que no se imaginan es que esto puede acabar convirtiéndose en una pesadilla peor que los altos costes que estaban pagando. Recientemente, la Oficina de Consumo de A Estrada ha registrado un nuevo tipo de estafa telefónica que ya ha afectado a algunos vecinos. Kim Llobet, responsable de la sucursal estradense, cuenta que han aparecido casos con un patrón común que ha encendido las alarmas. “Está pasando que clientes que habían ido a la oficina física para cambiar su plan, reciben llamadas a posteriori de personas suplantando la identidad de su compañía y ofreciéndoles una tarifa más económica que la que le habían planteado presencialmente, el usuario pica y accede a cambiar el contrato sin saber que está cayendo en una estafa” señala Llobet.

Los afectados se enteran días más tarde, cuando la eléctrica los llama para comprobar el motivo de su portabilidad a otra compañía. Entonces, niegan que quieran irse a otro servicio y piden que se cancele dicha portabilidad, lo que la empresa en cuestión ejecuta. El problema es, no obstante, que ya es demasiado tarde. “Una vez se cancela portabilidad la empresa suplantadora llama de nuevo al cliente y lo informa de que por haber roto el contrato que había adquirido con ellos de forma unilateral, debe pagar una penalización que empieza siendo relativamente baja, sobre los 30 euros, pero que si no pagas de inmediato va creciendo” advierte la responsable de Consumo en A Estrada.

Si bien los usuarios ignoran estas amenazas al principio, la cuestión se vuelve seria cuando unos meses más tarde comienzan a recibir notificaciones de abogados: “el lenguaje que usan es muy violento y lo que buscan es que te entre el miedo y caigas en la trampa de pagarles, ponen en marcha una estrategia de acoso tremenda, con llamadas, mensajes y notificaciones por correo constantes” dice Llobet.

Por ello, la encargada estradense recuerda que es muy importante tener cuidado con lo que se contrata telefónicamente o por internet: “sabemos que la tendencia nos lleva a esto, pero nuestra recomendación es ir siempre que sea posible a las oficinas presenciales, porque lo que ocurre aquí es que a ti te venden una cosa, te dicen que la conversación está grabada y cuando vas a reclamar te das cuenta que lo único que figura en el audio es que tú aceptaste unas condiciones, no cuáles”, recalca.

¿Qué ocurre con nuestros datos?

Llegados a este punto, cabe preguntarse por qué es tan fácil caer en estas tretas. Llobet expone que “cuando te llaman conocen todos tus datos, saben que has cambiado la tarifa, tu DNI e incluso cuánto tiempo llevas con la compañía. Es por ello que la gente no desconfía”. La siguiente pregunta es, entonces, cómo conocen estas empresas los datos de los clientes de otra: “muchas veces no leemos la letra pequeña y acabamos accediendo a que se vendan nuestros datos. Esto ocurre no solo con las eléctricas, sino con todo tipo de multinacionales” explica la responsable. Ante esta situación los más vulnerables suelen ser las personas mayores, que están menos concienciadas con el flujo de datos en esta era y confían más.