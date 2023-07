El listado de Bienes de Interés Cultural solo incorporó dos construcciones en una década

Cuando una construcción arquitectónica, un complejo arqueológico, una escultura o una celebración son declarados como Bien de Interés Cultural (BIC), se activan una serie de medidas para proteger y conservar ese patrimonio. Cualquier persona o institución puede solicitar la catalogación como BIC. Si la petición pasa la primera criba de la administración autonómica, la declaración como tal puede tardar entre un año, para los bienes muebles, dos años, para los inmateriales, 15 meses para los inmuebles y 20 meses para los conjuntos históricos, los parques culturales o las zonas arqueológicas.

Estos plazos, y un volumen de expediente bastante inferior a las construcciones que realmente precisan esa protección pueden ser el motivo de que desde 2012 la lista de BIC en las comarcas solo haya añadido dos nombres: el puente de Pontevea y el hórreo de Covás. El puente medieval de Pontevea sobre el río Ulla une la parroquia de Couso, en A Estrada, con la de Reis, en Teo. Fue declarado BIC en noviembre de 2017, en la categoría de monumento histórico-artístico. Ya antes de esta distinción, la Consellería de Cultura anunció un plan de acondicionamiento que comenzó a materializarse a finales de 2022, para consolidar su estructura. En A Estrada hay otros dos BIC, el Pazo de Oca (desde enero de 1982, como monumento) y la Torre de Guimarei, desde octubre de 1994. Los y las estradenses vieron pasar ya más de diez años a la espera de que la aldea de Sabucedo también consiga este distintivo.

La otra incorporación es más reciente, en marzo del año pasado, y se trata de un hórreo de cuatro claros en la aldea de Covás, en Catasós, Lalín. Un particular había solicitado esta distinción en septiembre de 2021. Aunque todos los hórreos tienen un protección especial, solo los construidos antes de 1901, como en este caso, pueden llegar a catalogarse como BIC. En Lalín hay otras tres construcciones con esta distinción: el Pazo de Liñares (desde junio de 2009) los conjuntos arqueológicos de Altar do Sol-Mámoa da Cruz 5 (diciembre de 1974) y Mámoa da Cruz 1 (marzo de 2011), ambos en Alperiz, Parada. La Xunta realizó varias intervenciones en Altar do Sol para recuperar su estructura original. En cuanto al Pazo de Liñares, el Concello de Lalín lo adquirió hace 21 años y hoy en día alberga el Museo do Xoguete e da Marioneta, amén de diversos actos culturales.

Cuando pasó a manos de Lalín, estaba en mal estado. Pero ruinoso se encontraba ya el monasterio de Carboeiro, en Silleda, cuando pasó a ser BIC en junio de 1931. Hoy, casi una centuria después, puede presumir de ser el enclave más visitado de Deza, pero sigue a la espera de recuperar dos figuras de su tímpano que fueron vendidas al Museo Marès de Barcelona. Carboeiro, durante siglos, fue víctima del expolio. Silleda tuvo que esperar a 1974 para tener un segundo BIC, el petroglifo Primadorno. En 1994 se incorporaron dos más: la Torre de Chapa y la de Cira.

La lista ya es más modesta en los otros cuatro concellos dezanos: en Vila de Cruces solo es BIC el petroglifo Toiriz, desde el 20 diciembre de 1974. Ese día se dio la misma catalogación a los 29 BIC de Cerdedo-Cotobade, todos ellos petroglifos en las parroquias de San Xurxo de Sacos, Carballedo, Tenorio, Valongo y Viascón.

Pero volvamos a Cruces, porque bien merecería este distintivo el monasterio de Camanzo, que acaba de someterse a obras de rehabilitación por parte de la Xunta o, ya en Dozón, su monasterio de San Pedro de Vilanova, también recién reformado. Sin embargo, Dozón carece de bienes declarados BIC, mientras que Agolada tiene 8: los petroglifos Pena da Carballeira, Campo do Xastre y Aián Picurela (también desde diciembre de 1974), las Mámoas das Namelas 2, das Namelas 3 y da Chaira do Medio (las tres en marzo de 2011) y su buque insignia, Os Pendellos, desde mayo de 1985. Fueron restaurados por la Diputación durante uno de los mandatos del PP local y desde hace casi un año son propiedad del Concello.

Como Carboeiro, el monasterio de Aciveiro, en Forcarei, es BIC desde 1931. A él se suman los petroglifos Castro de Codesás y Laxa das Buratas (desde 1974) y la Torre Vella de Barciela (1994).

La maleza devora Porta de Arcos y la Tulla de Fafián

Rodeiro cuenta solo con dos BIC: la torre de Santa María, en Guillar, declarada en octubre de 1994, y la Mámoa Coto dos Mouros, en 2011. Pero este municipio dispone de una extensa riqueza patrimonial que está siendo literalmente devorada por la maleza y el paso del tiempo, ese ente que cura heridas pero que también obliga a los árboles a que se pudran, como decía el poeta. Ya en 2012, el gobierno local del PP que encabezaba Luis López remitió un proyecto a DepoDeza para poner en valor la vila romana de Porta de Arcos y la Tulla de Fafián, ambas de propiedad privada.

Anteriores regidores, como José Vence (PSOE) y Eliseo Diéguez (PP) intentaron adquirir o llegar a un acuerdo con los dueños, pero hoy ambas estructuras continúan abandonadas. Porta de Arcos fue excavada en 1972 y algunas de las piezas pueden contemplarse en la Casa de Cultura de Rodeiro. Sobre la Tulla de Fafián, el BNG reclamó en mayo del año pasado su conservación y la de su entorno, ya que cerca de este antiguo granero se ubica un palomar, seis hórreos y la Casa de Mariano, construida en 1520.