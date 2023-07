Os procelosos mares da política, non menos perigosos que os do mar océano, non deixan de cobrar o seu tributo en vítimas. Neste caso, non houbo que lamentar desgrazas persoais e o que puido ser unha traxedia non pasou de ser unha opereta.

Curiosamente, no caso que nos ocupa, produciuse un naufraxio un tanto novelesco. O náufrago, neste caso voluntario, era o capitán da nave que, impávido, se botou ás ameazantes ondas deixando a nave á deriva. Podería pensarse que se tratou dun caso de enaxenación mental ou dunha cuestión económica, mais os que coñecemos o persoeiro sabemos que se tratou dunha cuestión de orgullo, ferido por uns resultados electorais, de soberbia e de vaidade. O noso intrépido alcalde saltou pola borda deixando orfo aos seus propios correlixionarios que, presurosos, correron pedir axuda á súa capitanía marítima en Vigo e ao centro de emerxencias de Santiago de Compostela.

Con tal motivo convocan ao BNG a unha reunión en Compostela que, lonxe de ser para afrontar a elección da nova capitana que dirixise a nave á deriva, era para rescatar ao náufrago desaparecido dende o día 19!. O zafarrancho de combate é total. Reunidos en Santiago, o BNG sabe das consignas dos socialistas de Silleda, hai que rescatar ao naufrago. O prezo a pagar: 51.812.

As negociación foron arduas, a tripulación socialista, debidamente arroupada pola súa oficialidade (estes últimos non moi convencidos do que tiñan entre as mans) participan con decisión e entrega. Non se escatimarán esforzos para restablecer o nivel retributivo do primeiro edil silledense –causa pública, que non real, do seu amago de suicidio político.– O BNG non acepta o importe do rescate. Mantense nos 48.000.

Feito todo este despregue de medios e contra todo prognóstico, dous días despois infórmannos de que se estableceu comunicación co náufrago que, ao parecer, se atopaba en Lleida, provincia pouco marítima na que costa imaxinar un naufraxio.

Hai que negociar, non queda outra. A comitiva socialista acepta a rebaixa do salario do alcalde náufrago, pero o seu orfeón municipal pretende que, a cambio, o BNG asine un pacto explícito de lealdade ao “seu amado líder” . O BNG tampouco acepta este documento.

Finalmente, o coro socialista acorda rescatar ao náufrago coa mesma proposta económica e política que o BNG lle presentara para o pleno do día 19 e que provocara o seu voluntario naufraxio. Anuncian que o alcalde non pode asistir ao pleno porque segue en Lleida. O BNG comunica que o seus concelleiros, por motivos laborais, atópanse lonxe e calquera imprevisto pode impedir a asistencia ao mesmo. Preocupación momentánea nas filas socialistas, axiña se decataron do voto de calidade da alcaldesa en funcións. Xa están asegurados os ansiados salarios, antes rexeitados e agora apetecible. Finalmente, os concelleiros do BNG, nun exercicio de responsabilidade, asistiron ao pleno.

O náufrago rescatado, non. Deixou a nave nas mans da segunda de abordo. Ao día seguinte foi avistado por Doñana, naufragando por outros mares ou desfrutando dun merecido descanso despois de dous meses de espectáculo lamentable nos que non tivo a elegancia de sentarse a falar nin unha soa vez?. Cousas de partidos con máis de cen anos de honradez!

*(Carme Fidalgo foi integrante da equipa do BNG nas negociacións en Compostela).