Hace justo un mes Agolada celebraba sus fiestas patronales en honor a San Pedro y San Pablo. Ayer, el casco urbano volvió a engalanarse para la Festa dos Chóferes, una cita en la que se vuelcan los vecinos pero también las numerosas familias emigradas a otros puntos de España y de Europa y que durante estas semanas se encuentran de vacaciones en su tierra natal.

Como de costumbre, la jornada comenzó a las 12.30 horas, para dar paso al desfile de vehículos desde el templo parroquial del casco urbano hasta la Carballeira da Zanquiña. Los presentes pudieron ver, en la práctica, vehículos de distintas épocas, adornados para tan marcada fecha en el calendario. Poco a poco, fueron sumándose turismos hasta completar una hermosa comitiva, amenizada por la alegría de ese reencuentro entre los asistentes a la jornada, pero también por la música de uno de los principales grupos tradicionales de Agolada, Bico da Balouta.

Foto con los políticos locales

Una vez llegados a la Carballeira da Zanquiña, los presentes disfrutaron de una sesión vermú en la que además se entregaron los premios a las carrozas más vistosas y originales. El primero, dotado con 150 euros, recayó en la recreación A voda do ano, mientras que el segundo y el tercero (100 y 50 euros) serán compartidos entre A maxia da carballeira y Taller de costura. La ganadora, A voda do ano, con humor lévase mellor, recrea un enlace ficticio entre el alcalde, Luis Calvo, y la portavoz del PP, Carmen Seijas, oficiado por la edil del BNG, Susana Tato. A su paso por la villa, la carroza despertó varios “¡Viva Agolada!”, y los tres políticos no tuvieron ningún inconveniente en sacarse una foto con los creadores de la carroza, una vez llegados a la Carnalleira da Zanquiña.

A continuación tuvo lugar la tradicional comida de confraternización, para la que había reservadas 80 mesas, a razón de hasta 10 comensales por cada una. De este modo la cita reunión en tan singular paraje a unos 800 comensales.

Pero la Festa dos Chóferes va más allá de un desfile y de una entrañable sobremesa bajo los árboles. Por la tarde, los más pequeños pudieron disfrutar de una amplia selección de juegos (abiertos, también es verdad, a los asistentes adultos), como el toro mecánico, carreras de saco o tirar de la cuerda. Conforme se iba acercando la noche, la música de medio día de Bico da Balouta dejó paso a estilos diferentes: la charanga Santa Compaña y los pinchadiscos Pacheco y Marcos Fernández. Las tres formaciones se encargaron de amenizar la verbena, hasta bien entrada la madrugada.