El pleno de hoy (10.00 horas) votará la resolución del recurso que en su momento presentó el Bloque contra la compra de terrenos en el Área de Reparto-26, donde el ejecutivo popular quiere construir la Gran Praza.

La mayoría holgada del PP prevé desestimar el recurso, que por otra parte es el único que se presentó desde la oposición. Y lo hará pese a que el informe del secretario municipal recomienda estimar el alegato del Bloque de forma parcial. Pero los populares basan su voto en contra en dos informes: uno del asesor técnico jurídico y otro del técnico municipal. “Echamos en falta un informe de la interventora, dado que se va a comprar algo con una inseguridad jurídica brutal”, apuntó ayer el portavoz del Bloque, Francisco Vilariño, acompañado por su número dos, Ariadna Fernández.

Vilariño se refiere a que las dos viviendas y los terrenos sobre los que se van a actuar están sobre suelo urbano no consolidado. Habrá que tramitar no solo una modificación puntual del PXOM para poder reconvertirlo en una Gran Praza, sino que tendrían que ser los dueños actuales, y no el futuro propietario (el Concello) los que tuviesen que haber acometido la gestión y la urbanización, como ocurrió en las anteriores áreas de reparto. Además, en un área de reparto el 10% de aprovechamiento urbanístico de los terrenos ya pertenece, por ley, al ayuntamiento. Sin embargo, Lalín no descontó ese 10% de los 2.572.922 euros que valdrá la adquisición. “Son casi 2,6 millones en comprar terrenos y dos viviendas para derribar, no para ponerlas en valor, y ni siquiera hay un proyecto ni presupuesto” detallado para el plan que tiene el PP en esta zona, añade Vilariño. Ya con anterioridad, calculó que el coste total de esta intervención puede llegar a los 10 millones de euros.

Sobrecoste

En estas cuestiones técnicas se apoyaba el recurso que presentó el BNG, y son aspectos que recoge también el informe del secretario municipal. Así al acordar la compra por esos casi 2,6 millones, el Concello ya está pagando un sobrecoste, porque ni contempla ese 10% que ya le pertenece ni los gastos de urbanización. El valor del suelo, según el informe, es de 2.475.000, sin descontar los gastos de urbanización. Si se descuentan, la valoración sería de 2.349.000, y el importe total del suelo y de las construcciones es de 2.510.012, que pasa a los 2,75 millones citados, incluyendo los terrenos fuera del área de reparto.

¿Qué quiere decir esta ristra de cifras? Pues que el Concello tiene solo en cuenta los beneficios de los terrenos y las edificaciones, pero no las cargas, salvo la cifra de gastos de urbanización, lo que podría incurrir en una nulidad. Como gastos de urbanización figuran 125.000 euros, pero su importe no está muy detallado, apostilla Vilariño.

Para el Bloque, el Concello ha obrado justo al revés: tendría que tener la garantía de poder destinar esos terrenos a una zona de esparcimiento, como pretende, antes de adquirirlos, en lugar de acordar primero el valor de compra con los dueños. Es un aspecto importante, si tenemos en cuenta que “en una de esas viviendas, el dueño quiso modificar la galería, y Patrimonio se lo impidió, tuvo que reformarla tal como está así que también podría impedir esa demolición”. Apunta que gracias a su recurso se ha paralizado la compraventa, y le adelanta al PP que “nuestra posición de no judicializar la vida política llegó hasta aquí. En el gobierno de coalición nunca aprobados nada sin los informes de los técnicos”.