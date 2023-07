“É a terceira vez que teño o honor de gañar o Avelina Valladares, é toda unha ledicia”

O escritor noiés Manuel López Rodríguez vólvese erguer gañador do certame de poesía Premio Avelina Valladares, promovido polo Concello da Estrada. Nesta ocasión fíxoo co poemario Fío- Taxidermista, obra que de xeito unánime levou o voto do xurado para posicionarse como o mellor traballo presentado nesta vixésimo sétima edición. Dela destacaron “o realismo cromático, clasicismo do íntimo e cotiá e o hopperismo”, así como que “no seu simbolismo metafórico atopamos unha acentuación atinada” . O autor, que xa é veterano nos certames literario, fala con FARO acerca deste libro e do resto da súa obra.

–Que sente ao recibir o Premio de Poesía Avelina Valladares? –É a terceira vez que teño o honor de ser galardoado con este premio. Para mín todo un motivo de ledicia. Detrás de cada libro de poesía hai moitas horas de traballo e, cando un xurado recoñece a túa obra, pois sempre é de agradecer. –Esta non é a primeira vez que se presenta a este certame e o gaña. Ten pensado presentarse para próxima edición? –A verdade é que para min foi unha sorpresa ben grande saber que, máis un ano, volvo ser o gañador deste premio. Non sei o que farei no futuro. Levo tres anos sendo un autor bastante premiado en diversos certames e, quizais, vai chegando o momento de descansar un chisco. –Noutras entrevistas mencionaba que o seu proceso creativo consistía máis na constancia que na inspiración. Isto segue a ser certo? –Totalmente. A inspiración é algo que ven do século XIX. O oficio de escritor é precisamente iso, un oficio, e como todo oficio conleva traballo, tempo de dedicación e esforzo. –Que cambios recoñece entre as súas últimas obras e esta? –Non sabería dicirche. Gústo moitísimo de mudar de estilo ou de xeito de escribir. Adoro a experimentación. Prefiro que os meus libros non garden semellanza os uns cos outros. Unha vez que percorrín certo camiño prefiro, para o seguinte conxunto de poemas, coller o contrario. Quizais é asunto de curiosidade. Tamén é certo que é inevitábel que exista un fío condutor que os una a todos. –Hai algún poema do libro ao que lle teña especial aprezo? –A verdade é que non. Todos e cada un dos poemas que forman unha obra miña son imprescindíbeis para a mesma. Procuro sempre o libro pechado, perfectamente puído e rematado. –Cales foron as influencias que tiveches na escrita deste libro? –Máis ben eu respondería esta pregunta ao contrario. Cando escribo tento fuxir daquilo que me poida influir en demasía. Hai libros que evito ler, ou cancións que evito escoitar, cando estou no proceso de creación de certa obra. Supoño que as influencias xerais para este poemario son as mesmas que para aqueloutros que fun escribindo ao longo da vida, isto é, todo o que fun lendo ao longo dos anos.