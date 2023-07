El líder socialista en A Estrada, Luis López Bueno, se pronunció ayer sobre el anuncio del PP local de renovar las alcaldías de barrio. López Bueno calificó esta medida de muy necesaria porque “hay decenas de parroquias en las que los vecinos no cuentan con esa figura, que es fundamental para canalizar los problemas del día a día”.

López Bueno responsabilizó al PP de la renuncia de alcaldes de barrio. “Hacen el trabajo de hablar con los vecinos y vecinas, le trasladan las peticiones al PP y a cambio reciben pocas soluciones. Al final quedan mal con los vecinos porque el PP no es capaz de arreglar cosas por pequeñas que sean y eso acaba por cansarlos. Responder por un gobierno vago y poco serio también cansa”, indicó el socialista.

El líder socialista valoró que el sistema de “dedazo” no es representativo y entiende que el PP “únicamente pretende utilizar la buena voluntad de los alcaldes y alcaldesas para tener representantes del PP que intenten defender la inacción de gobierno en las parroquias, no quieren nombrar representantes de los vecinos”. Para López Bueno “lo acertado es hacer una elección democrática entre los vecinos y vecinas”. Para el propio líder socialista, de no producirse una elección vecinal supondría “un dedazo para nombrar afines al PP”.

Además, López Bueno consideró que el PP se salta el procedimiento para el nombramiento de los alcaldes y alcaldesas de barrio. “Tener un reglamento de participación ciudadana sirve de muy poco si después el PP se salta casi todas sus disposiciones, no contestando por escrito a los vecinos, no convocando los órganos que se crearon con el reglamento y no respetando sus atribuciones”, expresó el líder de los socialistas estradenses.

López Bueno apostó por incluir la elección democrática de alcaldes de barrio en el Reglamento de Participación Ciudadana para que “ningún gobierno municipal pueda pasar por encima de la voluntad de los vecinos”. López Bueno propuso respetar el reglamento para que la elección de los alcaldes sea “democrática” en vez de “a dedo”.