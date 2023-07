Este sábado, día 29, la parroquia silledense de Cortegada celebrará la XXI edición de su tradicional Festa da Paella, una celebración gastronómica que se enmarca dentro de las fiestas patronales en honor a Santa María.

Para este año, a falta de realizar un último recuento, el número de invitaciones aún disponibles es muy escaso. “A partir de mañana no creemos que quede ya más aforo”, indicó uno de los miembros de la organización, Román Peña. Los organizadores esperan alcanzar los 1.800 comensales, el máximo de entradas puestas a la venta, al igual que ocurrió el pasado año. En ediciones anteriores se llegaban a poner a la venta unas 2.000 entradas, pero con la pandemia se redujo esa cifra. “Después de la pandemia fue el aforo que pusimos y no queremos meter más de esa gente”, añadió Román Peña.

La Festa da Paella nació por la idea de un grupo de amigos de hacer algo distinto. “Buscábamos algo diferente, algo que llamase la atención. Descubrimos en Cesantes una fideuá gigante y nos gustó esa idea”, explica el organizador. Así fue como surgió la idea de hacer una paella gigante, naciendo una fiesta con una muy buena acogida entre los vecinos desde el primer momento.

Productos de la zona

Pero hay algo característico de esta paella, que la diferencia y mucho del típico plato valenciano. Y es que está elaborada con productos gallegos, excepto el arroz que no lo es. “Tanto las verduras, como el pollo, como los mejillones o como el aceite son todos productos de aquí, de nuestra zona. El arroz en cambio no porque no se cultiva arroz, que si no también sería gallego”, expresó Román Peña. A pesar de ser un plato elaborado con productos gallegos tiene un fuerte toque valenciano, y es que el cocinero es el castellonense Santi Becerra. “Traemos a un cocinero de Valencia porque al hacerlo todo en un mismo recipiente es necesario echar mano de un profesional”, apuntaron desde la organización. Y es que tener que elaborar un plato de tales dimensiones para tal cantidad de comensales no es una tarea sencilla, pero como indicó el propio Román Peña: “la experiencia ya es un grado, es como si solo fuese mezclar los mil kilogramos de ingredientes en la paellera”.

Esta combinación entre las gastronomías gallega y valenciana es desde su primera edición un gran reclamo en la zona, tanto para vecinos como para visitantes. “La mezcla gustó y creemos que está funcionando bastante bien”, dijo Román Peña.

La Festa da Paella es muy especial, ya que la elaboración del plato depende en gran medida de los organizadores. “Como nosotros hay pocos. Elaboramos todo nosotros, no lo externalizamos a ninguna empresa para que nos haga las cosas”, apuntó Román Peña. Es por tanto, una celebración que no es fácil de organizar ante el gran número de comensales y los pocos miembros de la organización. “Somos 5 y después tenemos a la familia de cada uno de nosotros. Seremos sobre 20-25 personas pero de momento nos apañamos bien”, añadió.

Para este año se decidió mantener el mismo precio de las entradas que el año pasado, 13 euros, a pesar del encarecimiento de muchos de los productos. “Decidimos no subirlo este año más que nada por la gente”, explicaron desde la organización. Otra de las cosas que se mantienen respecto a la pasada edición es la decisión de seguir celebrando la Festa da Paella un sábado, en vez de un viernes como ocurría anteriormente. “Lo cambiamos de día para facilitarnos la organización y para disponer de más gente”, concluyó Román Peña.

Después de la cena seguirá la fiesta con una verbena amenizada con la orquesta Tango y el grupo Unión y Fuerza. Dándole a la Festa da Paella un toque musical, para que no sea todo comer. Además, el domingo continuará la fiesta con una sesión vermú con la presencia de As Ferreñas de Cortegada y con una fiesta infantil a partir de las 17.00 horas.