Padres con una segunda oportunidad

Esperanza Ramos es sevillana. Está acostumbrada a que el calor apriete, así que la temperatura de este 26 de julio en A Estrada la pilla tranquilamente al sol. Desde un banco de la alameda vigila a dos de sus nietas. La familia ha venido a pasar unos días a la tierra donde el marido de Esperanza tiene sus raíces y donde ahora está enterrado. La historia de esta abuela, que siempre ha estado ahí para ayudar a sus hijas con la crianza, es curiosa ya que antes de celebrar la fecha de ayer –Día de los Abuelos–, trabajó codo con codo junto a su esposo para sacar adelante a su propia familia. ¿Qué tiene eso de anecdótico? Pues que aquel estradense con el que se casó Esperanza pertenecía a esas familias del municipio que emigraron al sur del país y se ganaron el pan sirviendo el famoso pescaíto frito. Aunque el abuelo de sus nietos ya no está, dos veces al año acude a su tierra para sentirlo más cerca.

Esperanza era una de las abuelas que en la mañana de ayer estaba en la alameda municipal viendo jugar a algunos de sus nietos. Relata que tiene cinco, alguno ya por encima de la veintena y la más pequeña con cinco. Explica que siempre estuvo disponible para ayudar a sus hijas y, cuando se le pregunta cómo se arreglaba como madre, asegura que se apañó como pudo con su marido, ya que ella trabajaba en una base militar y su esposo debía de atender aquella freiduría que montó su padre y en la que aprendió el oficio subido a un cajón para echar una mano desde temprana edad.

Quizás los nietos de esta sevillana sean los que cuenten un día la historia de su abuelo estradense, natural de la parroquia de Vinseiro, que salió de A Estrada cuando tenía solo 13 años y, pese a ser de “tierra adentro”, se ganó la vida con el pescado. Quizás recuerden, también, esos veranos en los que viajaban a este municipio pontevedrés y disfrutaban con su abuela Esperanza porque, al final, en verano la figura de los abuelos se vuelve todavía más importante, bien por necesidades de conciliación o porque las vacaciones permiten disfrutar con la familia de esas horas que roban los quehaceres laborales y académicos.

En España se recuerda a los abuelos cada 26 de julio desde 1985 aunque, en realidad, el día de los abuelos es, en la mayor parte de las familias, mucho más a menudo.

José Manuel Cervela era ayer un abuelo orgulloso y atareado a partes iguales en los jardines estradenses. Cuida habitualmente a dos de sus seis nietos, pero las vacaciones de verano –sumadas al deseo de los primos de jugar juntos– hace que el grupo aumente. Todos ellos viven en A Estrada. Tienen entre 4 y 11 años. Cuando se le pregunta a este estradense qué se lleva mejor, si criar a los hijos o cuidar a los nietos responde con franqueza: “A los hijos no los crié. Los crió mi mujer. Yo no me enteré. Ahora, cuando me sorprendo de lo que hacen mis nietos cuando son pequeños, siempre me dice que eso ya lo hacían los nuestros. Pero yo no estaba con ellos. Tenía que trabajar”, reconoce.

Su numeroso grupo se mueve con rapidez de un lugar a otro de la alameda, llamando de vez en cuando la atención del abuelo, que los sigue protegido del sol por un sombrero y con el orgullo pintado en la cara. Comenta José Manuel que se sorprende con cómo mantienen una conversación o cómo manejan las pantallas. A él lo que más le gusta hacer con ellos es pasear y, si se tercia, hasta se anima a darle unas patadas al balón. “A ellos les gusta jugar al fútbol. A mí nunca me gustó pero, a veces, también le doy un poco”, señala.

Conciliación

Otro abuelo pasea detrás de su nieto pequeño entre los columpios. Ya lleva el pan bajo el brazo, de manera que entretendrá al pequeño hasta que el reloj o el estómago avisen de que se acerca la hora de que la barra llegue a la mesa para acompañar el almuerzo.

Cuando la noticia de que el 26 de julio se celebra el Día de los Abuelos circula entre quienes juegan, una niña confiesa que echa de menos a sus abuelos y que tiene ganas de verlos. No obstante, la mayor parte de los pequeños que corretean por la alameda tienen la suerte en este día tan veraniego de que sea su abuelo o su abuela quien los vigile, mientras sus padres tratan de apurar la jornada laboral para volver a abrazarlos. Y es que los abuelos son una pieza fundamental para la conciliación, por mucho que se haya avanzado en esta materia. Al final, siempre hay horarios y días en los que recurrir a los abuelos resulta totalmente imprescindible. Claro está que algunas familias no tienen la suerte de poder hacerlo pero, quienes los tienen cerca, se saben afortunados.

No se trata solo de sobrevivir a las urgencias de la conciliación, sino también de disfrutar los unos de los otros mientras se crean recuerdos y vínculos sólidos. “Esto para mí no es trabajo”, dice José Manuel Cervela, justo antes de despedirse para salir detrás de sus nietos. Quizás el trabajo no le haya permitido estar presente en la crianza de sus hijos, pero ser abuelo le ha dado una segunda oportunidad.