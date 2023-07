Está claro: si en el arranque del pasado mandato fue Vila de Cruces la que dio quebraderos de cabeza a los partidos políticos, a vecinos y a periodistas, Silleda toma el relevo en esta nueva etapa política. Ayer a media tarde saltó la bomba informativa: Manuel Cuiña decide retirar su dimisión como regidor de Silleda después de que el PSOE llegase a un acuerdo con el BNG sobre las tres dedicaciones del ejecutivo, que quedaron rechazadas en el pleno del pasado día 19 por 3.000 euros de desacuerdo entre la propuesta de uno y otro partido.

Cuiña presentó su dimisión ese mismo día, pero aún no han transcurrido los 10 días hábiles para dar cuenta de la misma en pleno, así que tiene previsto retirar el escrito con el cese esta misma mañana. Así que la sesión de esta tarde, a las 18.0 horas, no contará con este punto, pero sí se votará la inclusión, por urgencia, de las tres dedicaciones políticas exclusivas y el cargo de confianza.

El ejecutivo socialista costará a las arcas 105.000 euros brutos, los que propuso el BNG in extremis en la sesión del pasado miércoles. Eran 3.000 por debajo de la oferta del PSOE, que se avino a negociar la donación de esos 3.000 a una entidad benéfica pero que no convenció a Erea Rey y Xerardo Díaz.

Ahora sí tendrán el voto de los dos concejales del BNG, a cambio de que se inste al servicio municipal de Intervención a realizar una modificación presupuestaria de 3.000 euros de la partida de cargos electos con dedicación exclusiva y parcial, para destinarla a la que contiene las subvenciones municipales por concurrencia competitiva a entidades vecinales y/o de participación social.

Carácter retroactivo

Los sueldos son los que proponía el Bloque: 3.428 euros brutos al mes, que suponen 48.000 euros brutos al año, repartidos en 14 pagas, para la Alcaldía. La teniente de alcalde y concejala de Xestión Social, Mónica González Conde, percibirá 2.192 euros brutos al mes, es decir, 30.700 al año, repartidos en 14 pagas, mientras que su compañera de Xestión de Benestar e Igualdade, Ángela Troitiño, percibirá 1.878 euros brutos por mes, que son 26.300 al año. Estas retribuciones, como es obvio, tendrán carácter retroactivo desde el momento en que los tres políticos fueron nombrados como regidor y concejalas, en el pleno del pasado 30 de junio.

De igual modo, el BNG también rubrica un documento en el que compromete su voto para sacar adelante la plaza de secretaria particular de la Alcaldía. A este puesto se habían postulado en contra también el BNG y el PP, al entender que sus funciones podían ser realizadas mediante la contratación de personal o que, como arguyó el PP, no era preciso este puesto. En todo caso, estará dotado con 26.265 euros al año y la persona que lo ocupe no podrá realizar otro tipo de tareas públicas o privadas. Sus funciones serán la de organizar la agenda protocolaria, asesoramiento y apoyo administrativo a la Alcaldía, encomiendas relativas a un tema concreto y otras que le sean conferidas por Manuel Cuiña o por el resto de concejales.

El BNG indica que nunca negoció ni la marcha ni el regreso de Cuiña

Ya en las anteriores negociaciones, el BNG puso sobre la mesa tres requisitos, que ahora figuran en ese compromiso firmado por las dos fuerzas: la municipalización del SAF, la extensión de la traída de agua en el rural y el aumento de los desbroces. Sobre el Servizo de Axuda no Fogar, que ya pasó a gestión municipal en abril del año pasado, el PSOE se compromete a seguir gestionándolo durante estos 4 años, al igual que el Servizo Municipal de Augas.

Tanto los socialistas como el BNG concuerdan en la necesidad de extender la red de abastecimiento y saneamiento de agua en las parroquias, por lo que decidieron incluir inversiones en estos ámbitos en los presupuestos municipales. De igual modo, se aumentarán medios para acometer el plan de desbroces en el rural dos veces al año, en todas las parroquias, con medios propios y entre la primavera y el otoño.

Insultos, críticas y una decisión personal

El pleno del día 19 remató con emotivos abrazos de despedida entre Manuel Cuiña, sus concejales y buena parte de los vecinos presentes a la sesión. Hubo, también, alguna que otra palabra fuera de tono para los dos ediles del BNG, Erea Rey y Xerardo Díaz Casal, por no haber apoyado la propuesta del PSOE. No era el primer pleno con tensión en este recién estrenado mandato político. Ya en los anteriores, el PSOE solo pudo llevar al voto de la corporación la organización en concejalías, a la espera de ese acuerdo con el Bloque, puesto que los socialistas están en minoría (6 de 13 concejales).

Hubo semanas de ofertas y contraofertas, de reproches mutuos por falta de diálogo o de silencio ante mensajes de whats app. Pero al PSOE y al Bloque no les queda otra que entenderse, con o sin Manuel Cuiña. Desde el PSOE se “celebra esta decisión, teniendo en cuenta que Cuiña es clave en el gobierno municipal”. Y desde el BNG se quiere dejar claro que nunca estuvieron en contra de la persona de Manuel Cuiña, que las negociaciones no pedían su cabeza y que si en su momento decidió dimitir, fue porque así lo había querido él.

Y hoy es muy probable que los dos concejales del Bloque expliquen que, de la misma forma que nunca se forzó la marcha de Cuiña, tampoco se negoció su regreso a la escena local en estos nuevos contactos que sí han llegado a buen puerto. Y mientras tanto, el PP ejerce de invitado de piedra, pese a que en varias ocasiones reclamó al PSOE más diálogo con él.