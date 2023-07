Loño festexou a Santa Margarida e San Mamede

A igrexa santuario de Loño, nas Cruces, é sen dúbida unha das máis singulares de cantas se poden ollar na comarca dezá. Curiosa estrutura neoclásica de grandes dimensións, con dúas portas na fachada que dan acceso a outras tantas naves case simétricas en paralelo, separadas por grosas columnas decoradas con rostros humanos e con dous retablos xemelgos, un dedicado a San Mamede, o patrón da parroquia, e outro á Santa Margarida, que aquí ten grande devoción e mesmo unha fermosa e artística fonte milagreira –a que se accede dende o recinto da igrexa por unha ampla e desgastada escaleira de cantería– que preside a imaxe de pedra policromada da santa na súa fornacina, que nalgún tempo, cando tamén había grande romaría campestre arredor do templo, era moi concorrida polos devotos chegados dunha e outra banda do Ulla, que aquí une e non separa aos habitantes destas terras que miran a Compostela.

Esta igrexa-santuario, cuxo erguido e amplo campanario permite ollar estas terras ata o encoro de Portodemouros, erixiuse en 1777 sobre un pequeno templo románico do que unicamente queda un contraforte na ábsida da actual, na honra de Santa Margarida, unha advocación nada frecuente na nosa terra, celebrándose romaría o 21 de xullo e tamén lle fan festa ao San Mamede, na véspera. Ao redor da igrexa hai varios cubertos e bancos en tempos usados polos vendedores e os devotos, algúns chegados de véspera ou ao romper o día.

Mesmo na entrada de acceso ao recinto da igrexa-santuario está a antiga casa reitoral que vai camiño da ruína, privada da grande cheminea que tivo e o mesmo rumbo leva a nova reitoral, que deshabitada está abandonada compartindo coa antiga un emparrado de vellas viñas e tamén as froiteiras que enchían o saído que preside un cruceiro barroco con inscrición e imaxes.

Cóntannos os nosos informantes, que en tempos houbo unha capela en Reboredo, na Burata do Ulla dedicada a San Sebastián e San Brais que quedou asolagada polo encoro de Portodemouros e as pequenas e vellas imaxes dos santos están agora nesta parroquial.

No grandioso templo, os santos Mamede e Margarida compartiron culto relixioso os días 20 e 21, con misas que na primeira xornada oficiaron o arcipreste de Trasdeza, José Pérez, e o reitor do Corpiño, José Criado, e cantadas polo Coro Aires da Terra, e senllas procesións. Tamén teñen festa profana en dúas xornadas, que vén organizando un numeroso grupo de veciños, incluíndo unha parte gastronómica con degustación dos pementos e o viño destas terras que encostan cara o Ulla, que aquí é encoro de Portodemouros e ten unha barcaza para atravesar ata as veciñas terras de Arzúa, pertencentes á provincia da Coruña. A parte gastronómica poida que sexa continuación da romaría campestre perdida, na que veciños e forasteiros comparten mesas no campo da festa pola noite con polbo, pementos e viandas, bebidas e sobremesas típicos, se traen da casa ou se mercan. O que tampouco se perdeu son os xantares das casas con parentes. Este ano malia que a festividade caeu en días laborables, houbo notable concorrencia nos actos relixiosos e tamén nos profanos aos que puxeron música as orquestras América SL e Los Players, o primeiro día, e Máster e Atenas, o segundo.

Hai moito que ver nesta parroquia, algunhas cousas xa as temos publicado, pero quedan outras reportaxes que andamos a artillar, versando sobre a casa grande de Loño, un pazo que dende hai anos está dedicado ao turismo rural, a vella escola que construíron os fillos de Loño na emigración arxentina ou as abundantes mostras da arquitectura popular, entre as que destacan unha decena de curiosas hórreas que lembran ás asturianas e varios lagares, nos que se elaboraban bos viños destas fértiles e fermosas ribeiras do Ulla.