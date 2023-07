A parroquia estradense de San Miguel de Castro celebrou onte a súa primeira Festa do Bolo Preñado, cadrando co Día de Galicia. Dende as 10.00 horas o programa festivo arrancou, primeiro cunha ruta de senderismo ao alto do Castro, que partía dende a igrexa parroquial. Para os que non quixesen camiñar ata o punto de encontro, a organización tamén dispoñía de servizo de transporte gratuito dende o aparcadoiro.

Unha vez no Coto do Castro, onde dicta a tradición teña lugar esta cita entre os veciños e veciñas anualmente, chegou o momento de desfrutar da sesión vermú, a música das gaitas e as panderetas, a confraternidade e sobre todo a comida. Un total de 140 comensales acudiron a probar os bolos preñados cun menú pechado de 12 euros que tamén incluía empanada, polo crocante e postre. Estes repartironse en tres longos bancos baixo unha carpa, así como alpacas que facían de mobiliario para dar ese toque campestre. A maiores, a comisión tamén vendía bolos preñados ata esgotar existencias aos asistentes que non contaban con convite para o xantar popular. En total, vendéronse unhas 100 unidades, que sumadas aos 140 convites, dan unha cifra aproximada dunhas 240 persoas que se pasaro na xornada de onte polo Coto do Castro. Unha vez o bandullo está cheo toca facer a dixestión, e para iso non hai mellor forma de facelo que xogando a xogos tradicionais da man do grupo Soroas, que contaba cunha ampla oferta de pasatempos para desfrutar do resto da tarde dun xeito diferente. Entre eles estaban os zancos, o tres en raia e o platiño chinés. A organización, composta pola comisión de festas e a asociación de veciños, confesa estar moi contenta con esta primeira edición da festa gastronómica, e adiantan que xa teñen a mente posta na segunda volta.