“Hay muchos mitos y desinformación en torno a la radiación solar y las cremas”

Santiago Nodar Ribeira (49) es un farmacéutico estradense, vecino de Tabeirós, que este jueves 27 de julio impartirá una charla gratuita en el MOME, a las 20.30 horas, en colaboración con la delegación pontevedresa de la Asociación Española contra el Cáncer. Esta versará sobre la importancia de protegerse del sol, especialmente durante estos meses de verano, para evitar enfermedades de la piel como puede ser, en los casos más graves, el melanoma. En una conversación con FARO, Nodar profundiza en esta cuestión y adelanta algunos de los puntos que tocará en esta intervención, la primera que realizar para adultos.

–¿Sobre qué centrará su charla sobre cuidar la piel?

–El tema principal es cómo protegernos del sol. De hecho, puede llamar a equívoco el título promocional del acto, puesto que no hablaré sobre cuidados de la piel a nivel estético, sino de cómo evitar que se desarrollen enfermedades como el melanoma a causa del sol.

–¿Puede adelantarnos algunos de los puntos que tocará?

–Por supuesto, aunque primero quisiera destacar que esta será la primera charla que de para un público adulto. Estará estructurada en tres partes. En la primera explicaré qué es la radiación solar, en la segundo hablaré sobre los fotoprotectores y cómo escoger el que mejor se adecua a nuestra piel. Y finalmente, habrá una tercera parte para responder a dudas, preguntas y aclarar mitos.

–¿Qué tipo de mitos existen en torno a este tema?

–Muchos. Uno de los más frecuentes es que si usas protección solar no puedes broncearte, o que en los días nublados no hay riesgo de quemarse la piel. Mi objetivo principal es que la gente salga de este acto más concienciada y con conocimientos sobre esta cuestión.

–¿Cree que la sociedad no está lo suficientemente concienciada respecto a los peligros de la exposición solar?

–Desde luego. Hay dos tipos de personas que sí se cuidan del sol, las que han pasado por algún problema de salud relacionado con el, como puede ser una intervención quirúrgica para sacar alguna mancha o bulto, y las que se preocupan a nivel estético. El resto es una gran zona gris en la que queda mucho por avanzar.

–¿Por qué es importante que la gente aprenda a cuidarse del sol?

–Los melanomas, o cáncer de piel, aumentan en España entre un 3 y un 4% cada año, al igual que en todo Europa. Es más, aunque suele haber solución, en este país mueren cada año 1.000 personas por esta enfermedad. Se trata de una cuestión de salud pública. En este sentido, me gustaría mencionar el caso de Holanda, que tocaré también en la charla, en donde el gobierno se plantea ofrecer crema solar gratuita en eventos al sol en los que se concentra mucha gente. Básicamente es una enfermedad que tiene prevención, por lo que su incidencia puede reducirse si se toman las precauciones necesarias.

–Comentaba antes que hay que escoger un fotoprotector adecuado a cada piel. ¿A qué se refiere?

–Como ya se sabe, especialmente en verano, la oferta de cremas solares se dispara. Hay muchos tipos y están en todas partes. Pero cada piel es un mundo y no todas funcionan igual. El jueves contaré cómo leer todos esos símbolos que aparecen en los botes para que la gente sepa cuál es su significado, así como las clases de cremas que mejor se ajustan a cada tipo de piel. Por ejemplo si se tienen problemas de acné o se busca combatir el envejecimiento.

–¿Considera que la gente sabe cómo aplicar la crema solar?

–En muchas ocasiones, no. Nosotros en la farmacia siempre recomendamos usar un factor 50 o mayor, pero esto no significa que por usar un factor alto no tengas que reaplicarte la crema cada cierto tiempo. Si uno se echa una crema de 50 tan solo una vez al día, exponiéndose al sol durante horas pico como el mediodía, sudando... en realidad está reduciendo la protección a un 7. Para conseguir que haga su función debemos echárnosla cada par de horas, y si el factor es más bajo, todavía con más frecuencia.

–Además del melanoma, ¿hay otras enfermedades que deriven de la radiación solar?

–Desde luego. El cáncer es la más grave y por fortuna la menos frecuente, aunque como decía antes, la incidencia sube cada año. Pero hay muchas otras afecciones, como lesiones que acaban siendo malignas, manchas... a un nivel estético, por ejemplo, la exposición al sol acelera enormemente el envejecimiento. Por todo ello debemos cuidarnos de él, y no solo en verano, si bien es cierto que es cuando el UVB está más alto, sino durante todo el año. Nosotros en la farmacia siempre recomendamos el uso de fotoprotectores incluso en invierno, ya no para prevenir quemaduras o enfermedades, sino mismo porque ayuda a mantener un aspecto más saludable de la piel.