Espectacular y magnífico. Son algunos de los adjetivos que empleó ayer el senador electo por el PP y alcalde de Lalín, José Crespo, al valorar el resultado de las elecciones generales en la cabecera dezana. El PP cosechó en Lalín 7.200 votos, que suponen el 59,78% de los apoyos. Con este porcentaje, Lalín es el único concello de más de 20.000 habitantes que ha concedido un respaldo tan marcado no solo al PP, sino a cualquier otra fuerza política, a nivel gallego, de las que el domingo se enfrentaron en las urnas.

Estas cifras, a ojos de Crespo, evidencian que “el proyecto del PP para Lalín tiene un amplio respaldo”. Tras ese casi 60% de apoyo al programa popular que le concedieron los lalinenses, se sitúa el 48% logrado en A Estrada. “De los 23 municipios de más de 20.000 habitantes, ningún partido obtuvo tanta diferencia como la nuestra; estamos 10 puntos por encima de cualquier municipio de nuestra categoría”, remarcó el también vicesecretario ejecutivo del PP provincial.

Mejora en 35 de las 37 mesas

En Lalín, el PP obtuvo 750 votos más que en las recientes elecciones municipales del 28-M. Además, esos 7.200 apoyos son 1.988 más de los que recabó en los comicios del 10 de noviembre de 2019, y 2.340 por encima de los de marzo de ese mismo año.

Mejoró sus cifras en 35 de las 37 mesas, y en varias incluso se rebasó ese 60% de media de apoyo a nivel global. Ocurrió en la de Maceira, donde el 75% de los votos fueron para la candidatura popular; en Vilatuxe (73,66%); Anzo y Barcia, ambas con más del 72%; Bendoiro, con el 71,4, y Noceda, con el 70. Crespo quiso destacar también ese respaldo desde varias de las mesas del casco urbano, donde en torno al 60% del electorado se decantó por el PP. En las 37 mesas fue la candidatura más votada. Pero también hay mesas en las que el apoyo al PP no fue tan abultado, con un 48% en la de Lalín de Arriba o un 47% en una de las del casco urbano, la 1-8-B.

En estas elecciones, tenían derecho a voto 16.108 personas en Lalín. Además de las 7.200 que se decantaron por el PP, otras 2.438 lo hicieron por la lista del PSOE, mientras que 1.119 optaron por la propuesta del BNG. Los socialistas, en comparación con los anteriores comicios, ceden 117 papeletas, mientras que el Bloque gana 83 apoyos. Si queremos ver la evolución de las tres fuerzas mayoritarias en Lalín, resulta que en comparación con 2019 el PP sube casi 13 puntos, el PSOE baja 2,5 y el Bloque sube en 0,02.

Vox, tercero en cuatro mesas

Está claro que el porcentaje de apoyos al PSOE y al BNG es menor que el de los populares. Para los socialistas, el respaldo se movió en una horquilla del 12,58% en la mesa de Maceira y el 26,47 en la mesa del casco urbano donde también votan los vecinos y vecinas de Donramiro. A decir verdad, el apoyo a la lista del PSOE se movió en torno al 20% en las mesas del casco así como en la de Moneixas, Cercio y Soutolongo.

En unas elecciones muy marcadas por el bipartidismo, Sumar irrumpe en Lalín como quinta fuerza más votada, con 644 papeletas, y Vox, que precisamente era el quinto en 2019, ahora pasa al sexto partido más votado, pues desciende de las 939 a las 617 papeletas. Pero hay algunas mesas, en concreto cuatro, en las que Vox pasa a ser la tercera fuerza: son Anzo, Gresande, Losón y Vilanova. En Anzo, la formación de Santiago Abascal obtuvo 13 votos, frente a los 8 del BNG y 2 de Sumar: En Gresande, la relación es de 23, 17 y 1 y en Losón, de 13, 7 y 7. En Vilanova, Vox obtuvo 17 votos, por delante de los 23 del Bloque y los 10 de Sumar.

En Lalín hubo más de 4.000 abstenciones, concentradas sobre todo en las mesas del casco urbano

El domingo, hubo 4.063 vecinos y vecinas de Lalín que no acudieron a votar de forma presencial o que tampoco lo hicieron por correo, ya fuese por decisión propia o por algún imprevisto. Las cifras más elevadas de abstención se concentraron en la gran mayoría de las mesas del casco urbano, ya que de las 14, solo una baja del centenar. También hay que destacar la abstención en las mesas de Filgueira-Donsión (119 ) y de la Vilatuxe, con 144.

El voto “en clave Feijóo” afecta a las cifras del PSOE

El secretario comarcal del PSOE y alcalde de Rodeiro,José Luis Camiñas, valoró ayer los resultados de su formación en Deza, donde 5.356 vecinos dieron apoyo a los socialistas. Son 148 menos que hace cuatro años, y Camiñas lo atribuye a que “se votó en clave Feijoo”, dado que el candidato es gallego. Y de la misma manera, el PSOE también cedió un senador en relación a 2019 porque se presentaba el popular José Crespo.

Camiñas incide en que esta leve caída “no es preocupante, no significa mucho” y hace hincapié en que la provincia de Ourense como en la de Lugo el partido se quedó a las puertas de conseguir un segundo diputado. Quiere incidir, además, en la elevada participación en estos comicios. Y razón no le falta, ya que subió en todos los ayuntamientos de la comarca. Rodeiro, la patria de Camiñas, es precisamente uno de los municipios donde el PSOE gana apoyos respecto a 2019, igual que Vila de Cruces y Agolada donde, curiosamente, no hay representación del PSOE en la corporación.

“Tenemos capacidad de subir más”, dice Blanco

Desde el BNG su secretario comarcal, el cruceño Xan Blanco, la formación muestra su satisfacción por haber conseguido 137 votos más que en las pasadas elecciones. El partido se mantiene como tercera fuerza en Deza y Tabeirós-Montes, “y con toda la dificultad que había por estar en unas elecciones muy polarizadas”, explica. Claro que le hubiese gustado que Pontevedra tuviese un diputado del BNG, pero queda “seguir trabajando y explicar nuestra labor en el Congreso” con el obtenido por A Coruña. Blanco incide en que en las estatales, el Bloque juega con desventaja, ya que no tienen medios de comunicación a escala estatal. A nivel comarcal, insiste en que “tenemos capacidad para subir más” en próximas citas con las urnas.

El senador Crespo renunciará a su sueldo de alcalde y Pablo Areán tendrá una dedicación parcial

La provincia tendrá cuatro senadores: 3 del PP y una del PSOE. El número dos de la lista del PP es el alcalde lalinense, que ayer mostraba también su satisfacción por representar en la Cámara Alta a su pueblo, la comarca y Pontevedra. Afirma que deseaba ser senador “para traer cosas para mi pueblo”, y compatibilizará este cargo con el de la Alcaldía. Crespo ya había sido senador en el mandato de 2015 a 2019, cuando estaba en la oposición política local. Fue el segundo senador con más votos en la provincia: 209.135, por detrás de su cabeza de lista, María José Pardo Pumar, que obtuvo 213.843.

Todos los concellos, salvo Silleda, optaron por Crespo como senador

A la hora de escoger senador por Pontevedra, los vecinos de Deza se decantaron por el regidor lalinense, salvo en Silleda, donde Pumar obtuvo solo 17 votos más que Crespo, y Vila de Cruces, donde la diferencia fue también modesta, de 29 votos. Crespo va a compatibilizar su labor en el Senado y al frente del Concello de Lalín, “porque para mí lo más importante es Lalín. Yo quería ir al Senado, pero para traer cosas para mi pueblo” y pelear por cuestiones como la reducción del peaje de la AP-53. Apunta que tras este respaldo de sus vecinos, “esto refuerza más, si cabe, mi compromiso con el Concello”. Cuando se conoció su decisión de presentarse como senador, Crespo anunció que en caso de salir elegido, renunciaría a su dedicación exclusiva como alcalde. Ayer confirmó que así lo haría.

Habrá un cambio en el ejecutivo local, de modo que Pablo Areán pasará a tener una dedicación parcial como la que tienen su dos compañeros de gobierno Begoña Blanco y José Cuñarro. “Es la remodelación que yo ya había anunciado”, remarca el regidor. Sobre el futuro gobierno que se estructure en Madrid, Crespo admite que “sería más fácil si allí hubiese un ejecutivo del PP, pero creo ya he demostrado en más de una ocasión que soy capaz de moverme en grupos gobernados por otros partidos, en este caso el PSOE. Espero hacer un papel digno, ése es el objetivo”, remarcó.