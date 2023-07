A agrupación A Banda da Loba, formada por cinco mulleres –Andrea, Estela, Inés, Marcela e Xiana, dúas delas da Estrada– ofrecerá esta noite un concerto na Praza do Corgo do Grove (21.30 horas), no marco do programa provincial Musigal, posto en marcha pola Deputación de Pontevedra para contribuír á difusión e promoción da música galega e en galego nos concellos da provincia. Trátase dunha das formacións máis consolidadas do panorama musical galego actual. Coa poesía e a lingua como referentes, ofrecen composicións propias con letras tamén súas ou inspiradas nos poemarios de escritores clásicos e contemporáneos como Rosalía, Celso Emilio, Celia Parra, Andrea Nunes ou Rosalía Fernández Rial.

A Banda da Loba publicou o seu primeiro traballo discográfico en 2017, Bailando as rúas, co que acadaron gran éxito, dando máis de setenta concertos en ano e medio. Posteriormente lanzaron Fábrica de luz, un traballo de creación, reflexión e homenaxe en torno ás nais e o EP Hasme oír, adicado a Xela Arias, con catro cancións baseadas na obra da autora. O seu último traballo é Xabón Lagarta (2022) inspirado no universo vital das lavandeiras. O grupo suma varios premios, entre eles o Martín Códax da Música Galega na categoría de pop/indie no 2021.