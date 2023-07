La asociación ecologista Adega llamó ayer a la colaboración de la ciudadanía, de nuevo a través de la campaña de donaciones Ti podes Paralos, para emprender acciones judiciales contra un nuevo proyecto eólico: Paraño Oeste, situado entre los concellos de Forcarei, y Beariz, que supondría la instalación de 14 aerogeneradores de 180 metros de altura “en una zona fundamental de la dorsal gallega como corredor ecológico entre la Serra do Suído y los espacios de la Rede Natural, ZEC Serra do Cando y ZEC Serra do Candán”.

Adega impulsa esta campaña con el objetivo mínimo de 7.300 euros, establecido en dos retos de las distintas fases de acción jurídica: la presentación de un recurso de alzada y la elaboración de un informe técnico-ambiental, así como la interposición de un recurso contencioso-administrativo para solicitar la paralización cautelar.