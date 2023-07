Cristóbal Hara es una persona tremendamente educada y respetuosa que a cualquiera le gusta reencontrar entre los profesionales que cada año acuden a Sabucedo para dar cobertura informativa a la Rapa das Bestas. Es, además, uno de esos fotógrafos a los que no le hace falta la cámara para que entiendas rápidamente cuál es su profesión. Hara es todo un referente del documentalismo español, reconocido en 2022 con el Premio Nacional de Fotografía. Durante su última subida al monte para fotografiar a los caballos de O Santo en el hábitat que ocupan desde hace siglos, este reconocido madrileño se pasó al otro lado y se puso ante el objetivo para clamar que no se construyan parques eólicos en estos montes. “Eólicos sí, pero no así”, pronunció.

Con las manadas de Sabucedo como telón de fondo, Cristóbal Hara relata que lleva más de 30 años fotografiando caballos en Galicia. “Hay muchos países en Europa que envidian los caballos de monte gallegos porque en Galicia es donde más hay en toda Europa”, explica. Seguidamente, el fotógrafo remarca los intentos por repoblar los montes de caballos salvajes al norte de Ámsterdam, en Alemania, Polonia, Hungría, Rumanía, Austria o Portugal. “Sin embargo, aunque parezca mentira, absolutamente increíble, quieren hacer cuatro parques eólicos justo en el monte en el que están los caballos de Sabucedo. Y no son con los aerogeneradores que tenemos visto. Superan los 220 metros de altura en total”, expone, para luego incidir en que ello implica una infraestructura asociada igual de grande. “Es una locura”, resume. “Esto no lo cree nadie, pero está ocurriendo. En otras partes saben que los caballos salvajes son una riqueza importante. Espero que todavía haya suficiente sentido común para parar esto. Aquí nadie está en contra de los eólicos, pero no de esta manera” ,declara Cristóbal Hara. Cita como responsables a las empresas, a los dirigentes de la Xunta y al alcalde estradense. “Cuando reaccionan son reacciones tímidas, puramente políticas”, estima. “Por favor, reaccionen, porque esto es una salvajada lo que están haciendo”, pidió Cristóbal.