O pleno ordinario do xoves, día 27, inclúe a votación dun expediente de modificación de crédito por importe de 410.731 euros, cos que se financiarán varios investimentos con cargo aos remanentes do Concello de Silleda. Este expediente permitirá adquirir a vivenda ubicada no Parque da Feira da Bandeira, que foi taxada polos técnicos en 210.000 euros e que permitirá ampliar o espazo público e rematar cunha situación urbanística ilóxica.

Con eses máis de 400.000 euros vanse habilitar, tamén, os recursos necesarios para a aportación municipal coa que se completará a subvención europea que recibiu Silleda a través do programa DUS 5000, destinada á construcción do camiño escolar seguro ao instituto Pintor Colmeiro. Este investimento permitirá reparar de foma íntegra a rúa Forcarei entre a zona do centro de saúde e o IES, así como o camiño veciñal lindeiro. O Concello aporta 176.940 euros, sobre os máis de 400.000 que custa a intervención.

O expediente inclúe tanto a adquisición dun coche eléctrico para xardinería, financiado nun 50% pola Xunta e que precisa dunha aportación municipal de 26.291 euros, como o aumento do orzamento das obras da plataforma do sendeiro do Deza, que supoñen 6.125 euros, e que vén derivado das diferenzas entre a memoria técnica inicial e a realidade final dos traballos. Esta actuación traduciuse nun mirador sobre a Fervenza do Toxa, a mellora da accesibilidade do primeiro tramo do sendeiro e a sinalización do enclave.