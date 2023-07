Si buscas chollo, lo hay en A Estrada

La estradense Carmen Pombo Nartallo resume fácilmente su idea: “es un directorio activo de las empresas de A Estrada”. Y, ciertamente, lo es. Eso y más. Bautizado como Estrada de choios (www.estradadechoios.es), es este un escaparate enorme en el que se puede encontrar, clasificada por secciones, una parte importantísima de la oferta comercial y de servicios de la capital estradense. Su nombre es toda una declaración de intenciones: si buscas un chollo, no tienes necesidad de salir de A Estrada. A través de esta página web –a través de este camino, si se sigue la traducción del término “estrada” en lugar del topónimo de la localidad– puedes encontrar cada mes un resumen de las ofertas y promociones que se ofrece en la red de establecimientos municipales.

Hace unos meses que esta estradese tuvo la idea de diseñar y crear un portal en internet que resumiese –sin escatimar información de interés– la oferta comercial de A Estrada. “Esto surgió un poco porque ahora miramos todo por internet. Empiezas mirando unas botas en oferta y terminas viendo un sofá”, bromeó Carmen, haciendo hincapié seguidamente en que Estrada de choios busca que el usuario que consulta este portal tenga toda la información para que simplemente sea “venir y comprar”.

Todavía no están todos los negocios locales –ya hay medio centenar– porque esta emprendedora aun no tuvo ocasión de visitarlos a todos, pero su idea es que el portal reúna a la gran mayoría de los negocios estradenses. “Se trata de entrar a través de un único portal para acceder a la información de todos ellos”, indica, subrayando que el usuario no solo encuentra toda la información que podría ofrecerle un listín telefónico con los datos de la empresa, sino que puede acceder a una amplia información sobre la empresa y conocer esas promociones, ofertas o productos que la singularizan.

Ofertas del mes

Los anuncios de cada negocio se van cambiando cada mes, además de añadir información puntual que se estime precisa de forma puntual. No obstante, el perfil de oferta y oportunidad se actualiza por mensualidades. Además, desde la foto principal de cada negocio se enlaza con las redes sociales o la página web del establecimiento, en función de la preferencia del empresario, algo que contribuye a seguir ampliando el espectro informativo sobre el negocio en cuestión.

Estrada de choios no quiere limitar su operativa a los comercios, sino que incluye diferentes servicios que, a lo mejor, no tienen una oferta mensual que realizar a sus clientes –puede ser el caso de un despacho de abogados, por ejemplo–, pero sí dispone de información que pueda querer compartir con su cartera de clientes de una manera periódica.

“A veces creemos que conocemos un negocio pero no los sabemos todo”, reflexiona Carmen Pombo, en relación a que muchas tiendas tienen especialidades y ofertas que no todos sus clientes eventuales conocen y que fácilmente servirían para elevar sus ventas. “Se trata de saber lo que realmente hay en A Estrada, conociendo bastante bien los negocios, porque te sorprenderías”, añade.

Non perdas nada!. Nesta páxina atoparás cada mes os choios, ofertas e novidades das empresas da Estrada. Esta es una de las cartas de presentación del portal, que emplea los colores de la bandera de A Estrada atravesados por una calle como logotipo. Empresa da Estrada...faite ver! Informa de todo lo relevante que ofreces. Aquí está otra, en este caso apelando al sector. La oferta se clasifica en base a múltiples secciones: automoción, electrodomésticos, inmobiliaria, segunda mano, artesanía, floristerías, muebles, seguros, agro, b elleza, fotografía, moda, servicios, alimentación, viajes, deporte, hostelería, salud y bienestar .

Además, en el perfil de Facebook de este portal están comenzando a ser los propios comerciantes quienes, a través de una entrevista con Carmen –profesional de la radio y la televisión–, presentan y muestran su propio negocio. “Es algo informal, pero se está empezando a hacer y funciona bien. A la gente le gusta”, indica la creadora de este directorio activo. Ella misma se declara muchas veces sorprendida con la oferta local. Y es que, al final, no siempre se conoce lo que se visita. Estrada de choios se compromete a mostrarnos el camino.