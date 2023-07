O alcalde de Cerdedo–Cotobade, Jorge Cubela, participou xunto a algúns membros da Asociación na presentación da XII edición da Mostra dos Trazantes de Tenorio que vai ter lugar este sábado 22 no Adro da Festa de Tenorio. No encontro terá un papel relevante o irmandamento co folclore e a música tradicional de Portugal a través de participación do Rancho Folclórico do Centro Cultural de Río de Moinhos (Penafiel).

O festival folclórico arrincará ás 19:00 horas cos grupos Os Trazantes de Tenorio, Rancho Folclórico do Centro Cultural de Río de Moinhos e Obradoiro de Cultura Tradicional Chorima de Rois. Ademais, a partir das 21:00 horas haberá unha esta a cargo de Son das Tabernas. Jorge Cubela felicitou na presentación á directiva da Asociación polo excelente traballo que realiza na promoción e divulgación da cultura tradicional galego. “Esta actividade está incuída no Programa Cerdedo–Cotobade en Sons que puxemos en marcha este ano desde o Concello cun importante apoio económico para axudar a consolidar a mostra”, expresou o alcalde. O grupo de música e de baile tradicional Os Trazantes de Tenorio é unha das agrupacións tradicionais con maior repercusión no ámbito da promoción e difusión da cultura galega no estranxeiro. Este ano foron o representante galego no XXXII Festival do Folclore que se celebrou en Río de Moinhos en Penafiel (Portugal).