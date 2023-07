El próximo jueves, a las 18.00 horas, Silleda celebrará un pleno ordinario en el que, entre otras cuestiones, se dará cuenta de la dimisión de Manuel Cuiña como alcalde y también como concejal socialista. Por tanto, hasta el día 27 la renuncia no será efectiva, y será la número dos del PSOE, Mónica González Conde, quien ejercerá de alcaldesa en funciones. A partir del 27 hay un plazo de diez días hábiles para convocar otra sesión, ya de carácter extraordinario, en el que se investirá al nuevo regidor o regidora. Así, que ese pleno deberá convocarse entre el 28 de este mes y el 10 de agosto.

Por el momento, desde el PSOE no ha trascendido el nombre de la persona que suceda a Manuel Cuiña en el cargo, un puesto que ocupó durante diez años, pero todo apunta a que será la mencionada González Conde. Sobre la posibilidad de continuar como edil, ayer Manuel Cuiña indicaba a esta Redacción que aunque sus compañeros de partido se lo habían pedido, “no tiene sentido continuar como concejal si el problema es mi persona. Es triste que una agrupación o unas personas decidan sobre lo que ha votado la mayoría de un pueblo”.

"No tiene sentido continuar como concejal si el problema es mi persona"

Hace semanas que Manuel Cuiña se percató de que las negociaciones entre Bloque y PSOE tenían en él el principal escollo, ya que a nivel programático las dos formaciones sí podían tener entendimiento. Por eso el pasado día 12, la jornada siguiente al pleno en el que los siete ediles de la oposición tumbaron las tres dedicaciones exclusivas, anunció que dejaría su cargo si en la sesión de anteayer la propuesta no salía adelante. Y no salió.

“Me esperaba ese resultado, por lo menos desde la noche anterior al pleno”, puesto que durante la tarde del 18 sí había una proposición con la que el BNG estaba de acuerdo, pero que por la noche rechazó. “No era un tema de dinero”, añade en referencia a las sucesivas propuestas de dedicaciones que realizó el PSOE y que no hallaron el respaldo del BNG en las últimas semanas. Y desde el PSOE no se aceptó la oferta final de 105.000 euros de Bloque (hubo otra inicial de 90.000) para esas tres dedicaciones “porque en dos o tres semanas podía tener problemas”, en relación a nuevas presiones desde el Bloque. “La única esperanza que tengo que es solo sea un tema con mi persona, y que a partir de ahora hagan un gobierno viable”, apostilla el ya ex regidor.

Valoración muy positiva

Sobre sus 16 años en política, en los que 10 ocupó la Alcaldía de Silleda, hace una valoración “muy positiva, por el hecho de trabajar por tu pueblo, por tus vecinos. Lo más feo de esto son estas tretas políticas con gente que no tiene como prioridad a sus vecinos, sino a su propio beneficio”. Y quiere corregir a la formación nacionalista, que califica el pleno de anteayer de “una taberna” por presuntos ataques verbales a dos exediles del Bloque, Matías Rodríguez da Torre y Tania Cornado.

En un comunicado, el BNG repudia también “insultos y amenazas de afines del PSOE” a sus representantes, una vez rematada la sesión. Recalca que ofreció a los socialistas, “hasta el último minuto” un salario de 48.000 euros para Manuel Cuiña (frente a los 51.821 que defendía el PSOE) y que aceptó la propuesta socialista para las dedicaciones de Mónica González Conde y Ángela Troitiño. Cedió, además, en la última semana en la contratación de una secretaria de alcaldía.

Tablets y teléfonos

Para llegar a un acuerdo, el Bloque recuerda que puso tres condiciones: desbrozar dos veces al año, en lugar de una, las pistas municipales; invertir todos los años en extender la traída de aguas a más aldeas; y mantener el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) como municipal.

La diferencia estaba en el sueldo del alcalde, en esos 3.000 euros entre la oferta socialista y la del BNG. Este partido se negó a ceder a cambio de tablets y teléfonos a cargo del Concello para los concejales, y también pone en entredicho el ofrecimiento de Cuiña de donar esos 3.000 euros de la discordia, cada año, a una asociación.

El partido que representan Erea Rey y Xerardo Díaz ve bien que el Concello haga un donativo a una entidad social, pero que lo hiciese Cuiña “es populismo y egolatría, por no hablar del beneficio fiscal para el alcalde asociado a esa donación”. Añade que si el ya exregidor pretendía conmemorar con ese donativo cada 19 de julio, por su toma de posesión hace 10 años como alcalde, “si le parece también declaramos el 19 de julio festivo local”. Añade, para acallar rumores, que el gobierno no queda “sin salario ni personal. Quien diga lo contrario, miente”.

Una decisión "personal"

Sobre la dimision de Cuiña, el Bloque apunta que “es una decisión personal, porque dijo la semana pasada que se tenía que aprobar sí o sí lo que él decía, y porque ahora no es capaz de rectificar públicamente y aceptar otra propuesta”. Su portavoz, Erea Rey, recalca que su partido sigue abierto a negociaciones con el PSOE. “Vamos a tener que seguir en contacto, así que qué mejor que dialogar”. Y asegura que su formación no tiene nada contra Cuiña. “Él se puso en el centro de la diana, al anunciar su dimisión, así que eso lo responsabiliza a él”.

"Vamos a tener que seguir en contacto con el PSOE, asi que qué mejor que dialogar"

Y del mismo modo que el PSOE temía el desenlace del pleno de este miércoles, los populares también contaban con la dimisión anunciada de Cuiña. Pero Ignacio Maril incide en esa falta de negociación del PSOE ya desde principios de mes, y lamenta que tras el pleno del pasado día 11 los socialistas convocasen a la prensa en lugar de hablar con las dos fuerzas de la oposición para acercar posturas. “No puedes mantener esa actitud de decir que cerraste las cantidades de las dedicaciones en el primer pleno, y que si no salen, te vas”, en referencia a la actitud de Cuiña.

"No es razonable que digas que no te sientas a negociar con una determinada formación política"

El PP es consciente de que fue un invitado de piedra desde el pleno de investidura, ya que todos los contactos sobre esa investidura y las dedicaciones fueron entre PSOE y Bloque. Por eso afea la forma de ignorar a los populares. “No es razonable que digas que no te sientas con una determinada formación política. Eso no es razonable, si quieres llegar a acuerdos”, esgrime.