La sección cuarta de la Audiencia Provincial acogió ayer la segunda sesión (la anterior fue el 27 de junio) por un delito contra la salud pública del que están acusados un vecino de A Estrada, otra de Silleda y una tercera residente en Vilagarcía.

Ayer prestó declaración un guardia civil de Lalín. El abogado Javier Vasallo, que se encarga de la defensa del acusado estradense, presentó como prueba la denuncia remitida a los juzgados de Lalín, este martes, contra otro agente que ocupó anteriormente el mismo cargo, al detectar numerosas irregularidades en la instrucción del caso. La más destacable es una grabación efectuada en marzo de 2021 a un conocido del acusado estradense, también consumidor de cocaína. Según un informe pericial, en esa grabación hay “cortes limpios, que pueden llevar a deducir la existencia de alteración en la grabación aportada”.

El perito echa en falta que no exista una cadena de custodia de esta presunta toma de declaración, que garantizaría precisamente que no ha sido alterada. Por eso, “se muestran unas transcripciones de conversaciones de las que no existen datos para analizar, pero es más, respecto a esas capturas se debe indicar que pueden ser manipuladas con un simple procesador de textos y no se contrasta que la información sea real, veraz y no manipulada”, añade el informe forense. Las transcripciones en papel, además, no están certificadas, y el archivo digital no aporta metadatos sobre el móvil con el que fue grabada ni la geolocalización del mismo.

La denuncia añade que el declarante tenía una especie de guión ya elaborado deforma previa por la Guardia Civil, para responder de forma pautada a las preguntas.

La denuncia, a trámite

La sala denegó ayer esta prueba, pero los juzgados de Lalín sí tendrán que admitir a trámite la denuncia. La decisión de la sala se apoyó en que estos documentos tendrían que haber sido presentados ya en la anterior sesión, pero “yo desconocía en esa primera sesión” qué pruebas o aportaciones iba a realizar el fiscal, quien solicitó reproducir precisamente esa grabación, explica Javier Vasallo.

El abogado incide además en que desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021, cuando entra el nuevo guardia civil que declaró ayer y que es ajeno a la citada grabación, todo el proceso estuvo en los archivos, en lugar se seguir avanzado. Sí lo hizo a partir de ese mes de septiembre,pero “tomando cosas sueltas”. Vasallo indica, sobre esa grabación, “que no se sabe cómo se graba, nadie transcribe, hay muchos cortes y muchos silencios, porque que es una prueba ilícita” que no puede emplearse en contra de su defendido. Va más allá y apunta que si tanto esta prueba como otros trámites realizados por el anterior guardia civil no son válidos, tampoco podrían serlos los del agente que declaró ayer, ya que fue tomando datos de las pesquisas realizadas con anterioridad.

Autoconsumo

“Hay muchas irregularidades; no podemos decir que se realizaron 20 vigilancias y que en ninguna se paró al traficante ni a nadie ni se realizaron cacheos”. Vasallo apunta que quizá los agentes creyeron que iban a encontrarse con un narcotraficante a gran escala cuando en realidad las dos veces que pararon al estradense se toparon con 11 gramos de cocaína y 300 euros. En esas dos ocasiones, la droga era para autoconsumo, añade.

Tanto la anterior sesión como la de ayer duraron solo una hora y declaró, en cada una de ellas, una persona. La vista se retomará el próximo 18 de septiembre, a las 10.00 horas, y la sesión pasará a durar toda la mañana.