Puntualizar axuda a deixar as cousas claras, para que non haxa lugar a equívocos. Así que hai 28 anos –que non 26– que a parroquia estradense de Couso, da man da asociación A Xesteira, se esforza por subir ao escenario as nosas músicas. Quintando os dous anos de pandemia, en 26 ocasións configurouse cartel para unha das celebracións máis senlleiras do verán na Estrada. Pero convén tamén aclarar que As Nosas Músicas “é festa, non festival” –explica Marcos Muíños– porque detrás da súa organización non hai empresa ningunha; non se fai nun recinto pechado e gozar da festa é tan libre como gratuíto. Postos a deixar as cousas claras, dende A Xesteira tamén matizaron que esta é unha festa na que se ofrece de maneira exclusiva música tradicional galega, sen mesturar estilos. Álex de Couso, Marcos Muíños e Sheila Álvarez estiveron onte acompañados polo edil estradense de Cultura, Juan Constenla, para presentar a festa deste ano. E fixeron outro inciso aclaratorio: detrás deste cartel non están tres persoas, senón máis dun cento de colaboradores que, xunto con diferentes institucións, arrimaron o ombreiro para que os días 13 e 14 de agosto a música tradicional se escoite con forza arriba e embaixo do palco instalado no campo da festa de Couso.

Constenla foi o primeiro en tomar onte a palabra e fíxoo para poñer en valor o traballo de “entidades coma esta durante todo o ano para poder gozar de iniciativas de gran importancia cultural como As Nosas Músicas”. Dende A Xesteira agradeceron a colaboración do Concello e reivindicaron a diversidade de propostas desta edición, na que se mesturan música tradicional, os xogos de sempre, artesanía e actividades para a cativada, pensando en que pequenos e maiores poidan gozar da festa que se prepara nesta parroquia, coa música galega como bandeira. 13 e 14 de agosto A festa das Nosas Músicas desenvolverase ao longo das xornadas do domingo 13 e luns 14 de agosto, aínda que este último será o “día grande”. O cartel deste ano estrará en escena cunha sesión vermú o domingo, programada para as 14.00 horas da primeira xornada de festa. Pola tarde a programación continuará co obradoiro infantil de instrumentos musicais a cargo de Oli Xiráldez, ás 16:30 horas, seguido da apertura da I Mostra de Artesanía As Nosas Músicas, ás 17.00. Será media hora antes da ruada con Galega de bailables, Retranqueiras, Silandeiras, Bouba e Requinta da Laxeira. As actuacións deste primeiro día faranse a pé de campo, sen amplificación de son En canto á mostra de artesanía, Marcos Muíños explicou que ofrecerá a oportunidade de contemplar o traballo de máis de media ducia de artesáns en vivo, ademais de teren dispoñibles os seus artigos para a venta. Chegados ao luns, 14 de agosto, continúan as novidades. Couso contará por vez primeira cun obradoiro de toque de campás por conta da Asociación de Campaneiros de Galicia. Será ao mediodía e na igrexa parroquial, quedando deste xeito singular inaugurada a xornada festiva. O cartel seguirá debullándose cunha sesión vermú amenizada por Faíscas da Pontragha e, pola tarde, chegará outro dos momentos máis agardados polos máis pequenos e polos que xa non o son tanto: os xogos tradicionais. Arrancan ás 17.00 horas e non faltarán os máis clásicos. Tamén pensado para o público infantil chegará ás 19.00 horas o espectáculo de monicreques O galo Quirico e os seus amigxs, da compañía Seisdedos. A iniciación ao baile tradicional, con Nuria Gesteira, programada para as 20.15, servirá como antesala á ruada que arrancará ás 21.30 na que está programada a participación de Os Melidaos, Coanhadeira, Carunchos, Tiruleque e Art-Monium, de animación a pé de pista. Premio e cabezudos A Xesteira ten intención de facer un alto despois da actuación do primeiro destes grupos para facer entrega do premio co que dende hai seis anos este colectivo estradense distingue a persoas ou entidades que, dun xeito ou doutro, contribúen á defensa da cultura e a lingua galegas. Contan, por exemplo, con este recoñecemento artistas como Carlos Blanco ou Leilía, entre outros. Falando das Nosas Músicas, non faltará tampouco área de acampada para quen queira vivir esta festa dende a primeira liña e ata o último momento. Estará habilitada na carballeira anexa. A organización ten preparada tamén unha zona gastronómica que cada ano gana máis peso e, tamén, máis seguidores. Por outra banda, dende a organización avanzouse onte que este ano tamén volverán estar presentes nas Nosas Músicas de Couso os cabezudos que se estrearon na edición de 2022. Tratáse dunha proposta festiva tradicional que esta asociación estradense quixo sumar á festa despois de moitos meses de traballo, elaborando, coas súas propias mans, as pezas que que –case con toda probabilidade– volverán estar presente para animar a xornada ao mediodía do luns 14 de agosto.