Tomó posesión un 19 de julio y se fue otro 19 de julio. Manuel Cuiña presentó su dimisión como alcalde de Silleda ayer, justo el día en que cumplía una década en el cargo. Cumplió su amenaza de irse si no salían adelante las tres dedicaciones exclusivas por importe de 108.000 euros. Mónica González Conde asume las funciones de alcaldesa hasta que se convoque un nuevo pleno de investidura.

Los dos concejales del BNG, Erea Rey y Xerardo Díaz, volvieron a votar en contra de la iniciativa del PSOE y dieron a conocer su propuesta, cifrada en 105.000 euros. La diferencia estaba, pues, en 3.000 euros brutos al año, por lo que el alcalde ofreció bajar su sueldo de 51.000 euros brutos a 48.000 y se comprometió a donar los 3.000 euros a una asociación benéfica de Silleda cada 19 de julio. Fue una última oferta con la que intentó captar la abstención del Bloque antes de la votación definitiva. Pero las posturas no cambiaron y el pleno concluyó con reproches e insultos por parte de algunos de los presentes a Rey y Díaz, y con las lágrimas de varios miembros y simpatizantes PSOE.

Desde antes de comenzar la sesión, retransmitida por streaming, se palpaba la tensión en un salón de plenos con decenas de personas en el público, sobre todo simpatizantes de PSOE y de BNG, incluidos ediles nacionalistas de otros concellos dezanos. Nada más arrancar, Manuel Cuiña dio a conocer su última propuesta: 51.821 euros brutos anuales para él; 30.380 euros para la primera teniente de alcalde y concejala de Xestión Social, Cultura, Deporte, Mocidade, Voluntariado, Normalización Lingüística e Participación Cidadá, Mónica González Conde; y 26.040 euros para la edila de Benestar Social, Igualdade, Sanidade, Educación e Universidade, Ángela Troitiño Gil. En total, poco más de 108.000 euros de gasto por los tres sueldos del gobierno. Se añadirían 26.265 euros para la contratación de una persona de confianza, eventual, para ejercer como secretaria de la alcaldía.

Ignacio Maril, portavoz del Partido Popular, le reprochó que trajese al pleno la misma propuesta ya rechazada el martes de la semana pasada. Puso en duda el talante democrático de un alcalde que “no está dispuesto a mover una coma ni a rebajar un céntimo” de su sueldo y cuestionó la “buena voluntad” proclamada por el alcalde cuando “ni siquiera es capaz de sentarse con el principal grupo de la oposición”. Además, Maril considera que los sueldos no están justificados y que algunas concejalías “no lo merecen, porque no ofrecieron los servicios que los vecinos merecían”. Sus intervenciones fueron prácticamente obviadas por Cuiña, por entender que el PP viene repitiendo la misma letanía en los últimos cuatro años.

“¿Culpables nosotros? ¿Quién nos convocó a este pleno diciendo que dimitía si no se aprobaba lo que él quería? Demuestra soberbia y bastante ego por su parte”, espetó la portavoz del BNG en el arranque de su aguardada intervención, al tiempo que se preguntaba por qué no se podían debatir las cuestiones económicas en la misma sesión. Erea Rey Presas dio a conocer su contraoferta, con un gasto global de 105.000 euros, solo 3.000 menos de lo que proponía el gobierno. Los nacionalistas fijaban 48.000 euros brutos anuales para el alcalde y 57.000 a distribuir como el PSOE estimase oportuno, además de aceptar el cargo de confianza de la alcaldía con el sueldo de 26.265 euros brutos al año. Eso sí, incluían como condición imprescindible, el cumplimiento de tres compromisos políticos: modelo de gestión municipal para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF); extender la red de saneamiento y abastecimiento de agua a los lugares que carezcan de este servicio; y activar un servicio de desbroces para todas las parroquias entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre.

“Por no bajar su sueldo 3.000 euros está perjudicando a sus propias concejalas; nuestra propuesta es más generosa con ellas”, manifestó Rey. “Tiene mérito que seamos nosotros, los más jóvenes y novatos, los que tengamos que venir aquí a poner sentido común”, añadió la portavoz nacionalista, que negó veto alguno y anunció que su intención es seguir negociando los próximos cuatro años, dado que el gobierno carece de mayoría absoluta. “Llevamos días negociando y hemos cedido mucho”.

“Yo no pretendo dar pena, ni van a ser unos recién llegados los que me van hacer dar pena”, replicó el alcalde, que ironizó con el “discurso muy bonito y el buenismo” del Bloque y le echó en cara la retahíla de insultos que le dedicaron. “A mi siempre me dijeron que las negociaciones con el BNG tienen que ser públicas, yo no tengo mensajes privados con usted”, le dijo a Rey, que volvió a reprocharle que hiciese público el contenido de mensajes de WhatsApp intercambiados entre ambos.

El alcalde y los ediles nacionalistas se enzarzaron entonces en un baile de cifras, con acusaciones cruzadas de faltar a la verdad. Cuiña mostró su decepción por la actitud de un BNG que, según él, debería formar gobierno con el PSOE, y afirmó que había sido generoso desde el principio de las negociaciones, al efectuar una primera propuesta de 134.000 euros, en vez de partir de los 155.000 que se habían aprobado hace cuatro años y que incluían las dedicaciones parciales, ya suprimidas, de Pilar Peón y del exedil Klaus Brey. La siguiente propuesta fue bajar el gasto a 121.000 euros, y así se lo comunicó a Rey el martes 4 de julio. Al día siguiente la portavoz del BNG le comunica que no pueden aceptar y Cuiña le contesta que, de todos modos, va a llevarlo al pleno del martes 11 porque no pueden estar más tiempo sin cobrar ni cotizar a la Seguridad Social.

Entonces, a fin de “empezar bien” el mandato, una concejala socialista le propuso seguir con los mismos sueldos que venían cobrando hasta ahora. Fue entonces cuando, “creyendo en la buena voluntad de la otra parte”, Cuiña llevó a pleno la propuesta de 108.000 euros de gasto, convecido de que su aliado nacionalista aceptaría la rebaja de 26.000 euros y más cuando Rey le respondió: “Vale, lo vamos a mirar y esperamos seguir con más acuerdos”.

Fiestas, memes e insultos

En esto llegaron las fiestas de Silleda y ciertos memes sobre el “nerviosismo” de los socialistas en redes sociales. Así que Cuiña y los suyos empezaron a pensar que “no había la buena voluntad que se presumía”. El lunes 10 envió otro mensaje a Rey para negociar antes del pleno del martes 11 por la tarde. La respuesta venía a decir que “yo era un cabezón” y soltar “falsedades” en el pleno, como que “no conocíais la propuesta y que no cedíamos en nada, cuando vosotros seguíais en los 90.000 euros y sin personal de confianza, que existió siempre, incluso había dos con el PP cuando el Concello estaba en quiebra”. Tras fracasar de nuevo en su intento por aprobar los salarios, Cuiña lanzó su órdago: “Si soy el escollo, me voy”.

Propuesta del BNG

El pasado domingo el BNG le hizo otra oferta, 105.000 euros, que remitió al alcalde para su firma en la noche del martes. “Ahora ofrecemos un término medio, aceptamos el personal de confianza”, ofreció en el pleno de ayer el concejal nacionalista Xerardo Díaz. El regidor contrapuso su rebaja de 26.000 euros sobre la propuesta inicial con el incremento de 15.000 ofertado por el Bloque. Y mostró su estupefacción por que el mismo partido que vetaba su sueldo aceptase 46.000 euros para la alcaldesa, también socialista, de Forcarei, un municipio con menos de la mitad de la población de Silleda.

“Que quede claro que no es cuestión de dinero”, advirtió el alcalde, antes de lanzar una oferta in extremis: bajar su sueldo a 48.000 euros y donar los 3.000 de diferencia a un colectivo del municipio cada 19 de julio. “Si no sois capaces de absteneros, no será por cuestiones económicas”, remachó. Efectivamente, el BNG votó en contra, lo que, sumado a los votos del PP, impidió aprobar la propuesta.

Nada más levantarse la sesión empezaron a escucharse comentarios e insultos dirigidos a los dos ediles del BNG: “sinvergüenzas” o “no tenéis ni idea” fueron algunas de las frases pronunciadas. Cuiña comenzó entonces a recibir los abrazos de los miembros de su gobierno y de otros miembros de su candidatura y simpatizantes del PSOE, con los que tenía previsto compartir una comida de despedida. Ayer por la tarde tenía previsto firmar su dimisión, pues los papeles no estaban preparados, quizás porque no se esperaban este desenlace.