“Calquera electrodoméstico ou obxecto de cociña é válido para facer música”

O percusionista e compositor lalinense Mario G. Cortizo presentou onte “Só un solo”, unha proposta escénica gañadora do premio Martín Códax que puido ser desfrutada en Merza no marco do Festival Internacional de Percusión (FIP) que este ano celebra a súa decimo oitava edición con notable éxito.

–Que significa para vostede este proxecto musical tan rompedor?

–”Só un solo” é como a culminación dun traballo de investigación de bastantes anos e de tentar atopar unha linguaxe musical propia miña antes de nada.

–Como o definiría?

–Non é sinxelo porque hai moita capas nel porque non é o memso o que significa para min ou o que significa para o público. Para min significa facer chegar a música experimental e as novas linguaxes ao público dunha maneira atractiva e tamén interesante. Por exemplo, utilizamos obxecos cotidiáns como batidoras, radios ou máquinas de afeitar e facemos música on eso dun xeito visual.

–É evidente de que trátase dunha aposta moi arriscada. Coida co público está preparado para captar a música que se lle mostra?

–Precisamente, estos días estamos tendo este debate con outros profesores no curso que se está a facer en Merza. O meu obxectivo con este concepto e que é accesibilísimo para todo o mundo porque hai tantos inputs visuais ou sonoros que a xente os comprenden moi ben. Eses obxectos sonan como unha batería, de repente tes un táper que soa como un bombo ou unha pota que soa como unha batería. A xente está escoitando música fácil de escoitar e está vendo eses obxectos. Por iso digo que é moi para todos os públicos en xeral. A xente non necesita ningún tipo de formación para desfrutar del.

–Pensa co futuro da música contemporánea pode ser este?

–Dende logo, a música contemporánea ten moitas vertentes pero para min esta é a que ten máis viabilidade, digamos por esa facilidade que ten de chegar á xente. Ademais, é tamén sincera é honesta porque, por exemplo, ao final do meu espectáculo fago un solo de pandeireta galega con electrónicas e gaitas procesadas que soan moi ben, e iso é o que nós somos en realidade. Antes que nada son compositor, pero son galego, teño esa influencia, veño da tradición, e fago isto e creo unha nova linguaxe partindo de aí. Enton, creo que eso é honesto coa xente porque está facendo unha cousa que está mostrando a miña vivencia a través da música dalgunha maneira.

–Hoxe en día calquera electrodoméstico é válido para facer música?

–Claramente. Se produce son é moi válido por suposto. Neste espectáculo hai dous tipos de obxectos de cociña. Por unha banda, están os que fan son por sí mesmos, como son os que son sonoros como batidoras, exprimidoras e tal. Hai outros que non como, por exemplo, unha pota o unha sartén. Non son sonoros porque non teñen motores pero podémolos percutir e xerar sons con iso.

–En “Só un solo” tamén hai robótica musical. Que menos, non?

–É fundamental no espectáculo porque son uns robots que programados por ordenador fan tocar esos obxectos dos que falaba antes, os que requiren dun motor para que podan emitir sons e facer a música que eu quero e preciso.

–Estoume lembrando da Banda de Lombás e o lonxe que estaba desta proposta. Ou non.

–Non te creas. A banda nacera porque tiñamos a inquedanza de recuperar os bailes e as verbenas tradicionais. Esas romarías sempre nos gustaron moito e quixemos innovar desde esa tradición, é dicir, aplicar o noso coñecemento de técnicas contemporáneas de música a unha cousa tan tradicional.

“Verdi ou Wagner venden máis co contemporáneo”

–Vostede é un músico galego moi vencellado a Cataluña. É máis sinxello traballar aló con este tipo de proposta musical?

–Efectivamente, levo dezaseis anos vivindo en Cataluña e ando indo e vindo sempre. En canto ao o do traballo, eu penso que hai moitos prexuizos con iso. Ao final, todo o mundo está interesado en ver cousas novas. O que pasa é que as veces o que falta aquí en Galicia é un apoio máis institucional ou de estructura e da comercialización do que é realmente o espectáculo. Falo da vida do espectáculo, de que se poida facer e de que haxa auténtica viabilidade económica. Ao final, hai música pero eu estou contando unhas historias. Por exemplo, no espectáculo, no tercerio acto falo dunhas filloas de sangue. Non hai nada máis cercano para a xente do Deza que a matanza do porco. Non fai falta ser un entendido para desfrutar deste espectáculo.

–Ven de presentar a súa ópera “Darrer missatge” no Festival Grec de Barcelona. Que tal foi?

–Moi ben. É unha ópera contemporánea pero conta con obxectos de percusión máis cláisicos xunto con algún instrumento que eu creei para ópera e que tamén estounos utilizando para este novo espectáculo porque me gusta desenrolar esas cousas. Esa ópera fala sobre unha youtuber e non ten nada que ver coas óperas clásicas. Cambia a temática e tamén a linguaxe, hai electrónica pero é un pouco diferente do que levei a Merza. Agora os teatros de ópera están apostando tímidamente diría por facer estas propostas contemporáneas. Saben que necesitan iso para sobrevivir pero evidentemente as taquillas vende moito máis Verdi ou Wagner que un compositor contemporáneo.