Caer en las redes

Estar en clase y que te llegase una notita manuscrita, después de circular a hurtadillas de mano en mano por el aula, te ponía a sudar en pleno invierno. Primero, tenías que verificar que el profesor no se hubiese percatado de que tú eras la destinataria del mensaje y que acababas de recibirlo. Después, había que encontrar el momento oportuno para estirar aquella bola de papel y descifrar el contenido con rapidez, justo antes de decidir si la maniobra tenía que reiniciarse para que otro papelucho viajase de regreso con tu respuesta. Que se parase la cadena solo podía tener consecuencias catastróficas. El castigo era lo menos malo. Que lo escrito en la nota se leyese en voz alta para juicio de toda la clase era lo realmente bochornoso, por nimio que fuese el contenido de la pueril comunicación. Lástima que ese pudor no nos invada hoy antes de escribir una entrada en una red social. Quizás así se evitaría que la vergüenza ajena corra tan rápido como lo hace el propio mensaje.

Las redes sociales tienen muchas cosas buenas y no es mi intención negarlas, pero tienen una larga lista de maldades que nos han hecho perdernos por completo. Nos hemos vuelto esclavos de la instantaneidad, del aquí y ahora, de un ansia desmedida por maquillar con filtros y enfoques la realidad para que nuestra vida luzca mejor a ojos de todos esos falsos amigos y seguidores que engruesan la lista de personas a las que le damos pase a nuestra privacidad o, al menos, a esa parte de nuestra intimidad en la que permitimos espectadores. Pero no todo vale. No todo es legal ni moral.

En A Estrada las consecuencias de interactuar en las redes sociales están de actualidad, por partida doble. Por un lado, se ha montado la marimorena por la apertura de un perfil en Facebook a través del que se denuncia la explotación en el ámbito laboral y, por otra, la concejala del BNG Vanesa Iglesias Casal ha dado la campanada con un comentario del todo inadmisible sobre el aborto sufrido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo primero, comprensible, pero reprochable. Lo segundo, imperdonable.

Denunciar cualquier tipo de explotación no es solo un derecho; ha de ser entendido como un deber, aun siendo consciente de que es difícil levantar la cabeza para protestar cuando se necesita dinero para seguir a flote. Eso también hay que entenderlo y saber ponerse en los zapatos más gastados de quienes atraviesan una situación menos holgada. Pero, por buenas que sean las intenciones, las redes no son la tribuna para hacer estas reclamaciones laborales y el anonimato solo resta razón a quien, en lugar de denunciar, corre mucho el riesgo de acabar por difamar. Opinar es libre, eso está fuera de toda duda pero, si realmente tienes una opinión o una denuncia que quieras compartir, si quieres dar un paso al frente, no te escondas. No puedes pedir más luz si tú te quedas en la sombra.

La lista de empresas a las que se ha aludido en los últimos días en este perfil es grande y la indignación, creciente, como lo son las consultas a asesores jurídicos y las amenazas de denuncia. Al fin y al cabo, detrás de estas empresas también hay personas que trabajan para salir adelante. Aunque sea online, la dinámica sigue siendo la de tirar la piedra y esconder la mano, aun cuando existen lugares oportunos para hacer exactamente la misma denuncia, solo que con más peso y mayor legitimidad.

Lo de Vanesa Iglesias Casal es harina de otro costal. Ella sí ha dado la cara, pero la misma valentía que tuvo para opinar sin pensar –le concedo al menos el beneficio de la duda y pienso que escribió en Instagram el ya famoso “ni el bebé quiere ser hijo suyo” en relación al aborto de Ayuso como una víctima más de la dictadura del protagonismo y la inmediatez que impera en las redes sociales– quizás debería tenerla ahora para asumir las consecuencias de sus actos y recoger los bártulos. Desde mi punto de vista, la disculpa no alcanza. Un error como este en un representante público no se puede consentir. No caben segundas oportunidades. Y ya no lo digo como ciudadana, lo digo como mujer y como alguien que sabe, aunque no sea por experiencia en carnes propias, el dolor que causa perder a un bebé. Es lógico que quienes sí saben lo que se siente hayan ardido de pura ira solo con leer lo que escribió la concejala estradense.

Puede parecer populista, pero volvamos a ponernos los zapatos de otros. ¿Toleraría Vanesa Iglesias Casal una declaración semejante llegada del otro extremo del espectro político? ¿Lo toleraría su partido? Ni de coña. Pero ni ella ni nadie. Y es que no se puede tolerar porque no es una cuestión política. Su comentario no es una bajeza de tintes partidistas; fue una bajeza moral y humana ante la que, si queda dignidad, no queda más remedio que apechugar y decir que la nota que le han pillado es suya. De nadie más.

Disculpas

El BNG estima que su edila ha actuado como debía: asumió el error, borró el comentario y pidió disculpas que se aseguran sinceras. Estoy segura del arrepentimiento por tamaña metedura de pata, aunque se me escapa si también por el daño que hubiese podido causar semejante barbaridad de comentario en una madre que haya perdido a su hijo. Las redes están ahí para opinar, de acuerdo. Pero no todo es opinable. No todo sirve. No todo lo que cae en la red es pescado. Porque, al fin y al cabo, ¿qué pretendía Iglesias Casal al soltar esa burrada? Al margen de que lo que sufrió Ayuso es una cuestión con la que puedes empatizar más o menos, no es ni por asomo un hecho opinable y, muchísimo menos, por parte de un representante público. Ser concejal no es solo acudir al pleno y cobrar la asistencia. Es estar ahí para representar a la ciudadanía. Y a los electores se les representa en los órganos de gobierno, pero también cuando se decide abrir Instagram para hacer un comentario. No hay líneas que separen cuándo opinas como político o cuándo lo haces como persona. Pero sí existen, en cambio, líneas rojas que NADIE debería sobrepasar, por mucho que se pisoteen constantemente.

Tenemos que estar por encima de las maldades que tienen estas nuevas formas de comunicarnos y conviene recordar que la clave de una comunicación efectiva se basa en el feedback. El que está teniendo su comentario debería darle a Iglesias Casal y al BNG mucho en qué pensar. Como en el ejemplo anterior, siempre funciona calzarse las zapatillas de otro. ¿Qué pediría, señora concejala, si fuese usted la que estuviese en las de Ayuso o en las de cualquier otra mujer que se haya visto en una situación similar?