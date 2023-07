Un verano para recordar

Una de las monitoras cuenta cómo es el día a día de los participantes en este campamento. Se levantan a las 08.30 horas, preparas las tiendas de campaña para dejarlas “modo día”, realizan una sesión breve de danza para empezar la jornada con energía y buen pié y a las 09.00 toca almorzar. Después de esto, se reparten las actividades de la mañana y en torno a las 12.00 hay una parada para merendar. Al mediodía comen y reparten las actividades de la tarde. La rutina es la misma, parada para merendar y por la noche, hora de preparar las tiendas para dormir e irse a cenar. Al finalizar la cena, ya en el área de las tiendas, se celebra el momento favorito de los niños y niñas: la velada. En esta se realiza una ambientación, los monitores se disfrazan, juegan y comparten los unos con los otros. También dejan tiempo para lo que llaman “espacio escoita activa”, que pretende incorporar las sugerencias de los peques al programa del campamento.

A las 23.30 horas, no obstante, todos deben estar en cama, y a las 24.00 se espera que reine el silencio. Aunque esto no detuvo a algunos de más mayores para intentar colarse en las tiendas de sus compañeros pasada la hora del “toque de queda en la primera noche, según afirman los monitores, quienes entiende que esta clase de travesuras son normales, pero que aún así mantuvieron una conversación seria con el grupo para evitar que la situación suceda de nuevo.

En cuanto al itinerario de actividades, el abanico es amplio: “hacemos kayak polo, piragüa en el río Lérez, bici, senderismo, juegos predeportivos y actividades de superviviencia, como construir un vivac” dice una de las monitoras. Además, cuentan con actividades de grupo, que intentan “que estén muy ambientadas”. Ayer, por ejemplo, las instalaciones de Pontemaril se convertían en un universo de superhéroes, y los juegos estaban destinados a conseguir puntos para recuperar los poderes y así destruir al villano.

Por otra parte, el emplazamiento de este campamento recuerda a quienes lo visitan por primera vez, a esos de películas clásicas como Tú a Londres y yo a California. Las tiendas están colocadas en círculo y la estética recuerda ligeramente a esas de los tipis indios, con telares rojos y la estructura de madera. Canda pocos metros hay cabañas de piedra donde encontrar la enfermería, el comedor o las duchas y los baños. La piscina reina sobre el césped, acordonada por un cierre para garantizar la seguridad de los peques, y en general se respira naturaleza.

Quizás por esto, este sea junto al de As Sinas de Vilagarcía, el campamento de la Xunta con más plazas de Galicia, con 600 y 720 respectivamente (sumando las concertadas). Así lo explicaba ayer la directora general de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel. Esta visitó junto al delegado territorial, Agustín Reguera, así como la alcaldesa, Verónica Pichel y demás miembros de la corporación, las instalaciones para dar la bienvenida a la nueva tanda.

“Mi mejor amiga, a la que veo diez días al año”

Los campamentos son oportunidades para conocer a gente nueva, de otras ciudades y pueblos, y formar vínculos que en muchas ocasiones duran para siempre. Este fue el caso de María Gabriela, una joven de doce años que lleva tres escogiendo cada verano Pontemaril como destino de campamento para reencontrarse con su mejor amiga, Sabela, a quién conoció en su primera estancia. Ella recuerda que: “nuestra profesora nos dijo que había esta oportunidad y lo solicité, pero me quedé en lista de espera. Al final me llamaron y vine, fue cuando conocí a la que hoy es mi mejor amiga, aunque solo nos vemos diez días al año”. El motivo de esto es que ella es de Porto do Son y Sabela reside en Pontevedra. Aún así, “cada verano pedimos venir aquí y siempre nos ponen juntas”. Una tradición que se acaba para el próximo verano, pues por edad ya no pueden solicitar este destino, si bien esto no es impedimento para ellas, que ya planean sus próximas vacaciones juntas.