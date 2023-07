Tomó posesión un 19 de julio y se va otro 19 de julio. Manuel Cuiña presentó hace apenas diez minutos su dimisión como alcalde de Silleda después de una década en el cargo. Cumplió su amenaza de irse sino salían adelante las tres dedicaciones exclusivas por importe de 108.000 euros. Mónica González Conde asume las funciones de alcaldesa hasta que se convoque un nuevo pleno de investidura.

En una sesión muy tensa y con presencia de varios simpatizantes del PSOE y concejales del BNG de otros municipios, los nacionalistas volvieron a votar en contra de la propuesta socialista. Erea Rey y Xerardo Díaz presentaron una contrapropuesta de 105.000 euros en total. El alcalde ofreció bajar su sueldo de 51.000 euros brutos a 48.000 y se comprometió a donar los 3.000 euros de diferencia a una asociación benéfica de Silleda cada 19 de julio. Fue la última oferta, con la que intentó captar la abstención del BNG, antes de la votación definitiva. Pero las posturas no cambiaron y el pleno concluyó con reproches e insultos por parte de algunos de los presentes a los dos ediles del Bloque, y con las lágrimas de algunos miembros y simpatizantes PSOE.

Manuel Cuiña dio a conocer su última propuesta nada más arrancar la sesión: 51.821 euros brutos anuales para él; 30.380 euros para la primera teniente de alcalde y concejala de Xestión Social, Cultura, Deporte, Mocidade, Voluntariado, Normalización Lingüística e Participación Cidadá, Mónica González Conde; y 26.040 euros para la edila de Benestar Social, Igualdade, Sanidade, Educación e Universidade, Ángela Troitiño Gil. En total, poco más de 108.000 euros de gasto por los tres sueldos del gobierno. Se añadirían 26.265 euros para la contratación de una persona de confianza, eventual, para ejercer como secretaria de la alcaldía.

Ignacio Maril, portavoz del Partido Popular, le reprochó que trajese al pleno la misma propuesta ya rechazada el martes de la semana pasada. Puso en duda el talante democrático de un alcalde que "no está dipuesto a mover una coma ni a rebajar un céntimo" de su sueldo y le echó en cara que ni siquiera intentase dialogar con el principal partido de la oposición. Además, Maril considera que los sueldos no están justificados y que algunas concejalías "no lo merecen, porque no ofrecieron los servicios que los vecinos merecían". Sus intervenciones fueron prácticamente obviadas por Cuiña, por entender que el PP viene repitiendo la misma letanía en los últimos cuatro años.

"¿Culpables nosotros? ¿Quién nos convocó a este pleno diciendo que dimitía si no se aprobaba lo que él quería? Demuestra soberbia y bastante ego por su parte", espetó la portavoz del BNG en el arranque de su aguardada intervención, al tiempo que se preguntaba por qué no se podían debatir las cuestiones económicas en la misma sesión. Erea Rey Presas dio a conocer su contraoferta, con un gasto global de 105.000 euros, solo 3.000 menos de lo que proponía el gobierno. Los nacionalistas fijaban 48.000 euros brutos anuales para el alcalde y 57.000 a distribuir como el PSOE estimase oportuno, además de aceptar el cargo de confianza de la alcaldía con el sueldo de 26.265 euros brutos al año. Eso sí, incluía como condición imprescindible, el cumplimiento de tres compromisos políticos: modelo de gestión municipal para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF); extender la red de saneamiento y abastecimiento de agua a los lugares que carezcan de este servicio; y activar un servicio de desbroces para todas las parroquias entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre.

Cuiña ironizó con el "discurso muy bonito del BNG" y le reprochó que no pretende "dar pena". El alcalde y los ediles nacionalistas se enzarzaron entonces en un baile de cifras, con acusaciones cruzadas de faltar a la verdad. Cuiña mostró su decepción por la actitud de un BNG que, según él, debería formar gobierno con el PSOE y aseguró que había sido generoso desde el principio de las negociaciones, al efectuar una primera propuesta de 134.000 euros, y no partir de los 155.000 que se habían aprobado hace cuatro años, y bajar luego a 108.000. Criticó que el BNG se mantuviera en los 90.000 euros iniciales hasta el anterior pleno y su posterior anuncio de dimisión, cuando subió a 105.000 euros, una oferta que le dio a conocer el pasado domingo y que le remitió al alcalde para su firma en la noche del martes. El regidor contrapuso su rebaja de 26.000 euros sobre la propuesta inicial con el incremento de 15.000 ofertado por el Bloque. Y mostró su estupefacción por que el mismo partido que vetaba su sueldo aceptase 46.000 euros para la alcaldesa, también socialista, de Forcarei, un municipio con menos de la mitad de la población de Silleda.

"A mi el BNG jamás me dio una oportunidad, ni como concejal ni como alcalde, en este plenario", aseveró Cuiña, si bien fue investido por primera vez, el 19 de julio de 2013, con la abstención de los nacionalistas. Desde el Bloque negaron que hubiese ninguna cuestión de tipo personal, igual que el ignorado portavoz popular, y que sus demandas tenían que ver únicamente con la gestión municipal y el interés público. Pero las posiciones, lejos de acercarse, se mantuvieron inamovibles y ni siquiera sirvió la oferta in extremis del alcalde de bajar su sueldo a 48.000 euros y donar los 3.000 euros de diferencia a un colectivo del municipio cada 19 de julio. El BNG votó en contra, lo que, sumado a los votos del PP, impidió sacar adelante la propuesta.

Nada más levantarse la sesión empezaron a escucharse comentarios e insultos dirigidos a los dos ediles del BNG: "sinvergüenzas" o "no tenéis ni idea" fueron algunas de las frases pronunciadas por algunos de los presentes en la sesión. Cuiña comenzó entonces a recibir los abrazos de los miembros de su gobierno y de otros miembros de su candidatura y simpatizantes del PSOE, con los que tenía previsto compartir una comida de despedida. Hoy por la tarde está previsto que rubrique su dimisión, pues los papeles no estaban preparados, quizás porque no se esperaban este desenlace.