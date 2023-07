Sin acuerdo sobre las dedicaciones exclusivas seguían ayer el PSOE y el BNG de Silleda, cuyos votos son imprescindibles para sacarlas adelante. El alcalde, Manuel Cuiña, presentará su dimisión si no se aprueban en el pleno de hoy (11 horas). El BNG efectuó el domingo una propuesta “generosa” que desvelará en la sesión y que implica “cesiones superiores al 95%” de lo que se les pedía, “a cambio de unos compromisos políticos”. Pero considera que el PSOE está “enrocado” en no negociar ni un céntimo de sus salarios; de hecho, el alcalde les habría dicho que el debate económico terminó la semana pasada, en el momento en que convocó el pleno y anunció su dimisión si no salían adelante las cuantías.