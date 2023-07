Allí donde se cruzan los caminos

No es nada espectacular y bien podría pasar desapercibida en cualquier paisaje urbano. Tiene carácter ornamental, pero sin grandes pretensiones y ni siquiera es la que originariamente se concibió para engalanar la plaza principal de A Estrada. Sin embargo, hay pocos estradenses que no hayan convertido a esta pieza del mobiliario urbano en todo un emblema. Para el común de la ciudadanía, la Praza de Galicia puede llamarse como quiera, porque siempre será A Farola. El gobierno local tiene en mente un nuevo diseño para este céntrico enclave de la capital municipal y este icono tiene el puesto asegurado.

“La farola permanecerá como elemento icónico de esta plaza. No tiene sentido prescindir de ella, porque se conoce más como A Farola que como Praza de Galicia. No digo que no se mueva, pero quedará aquí”, explicó el edil estradense de Urbanismo, Gonzalo Louzao, en relación a la iniciativa del ejecutivo estradense de cerrar al tráfico esta zona de la villa para extender la peatonalización del paseo que conforman las calles Ulla y Peregrina. De este modo, todo el espacio que actualmente funciona como una gran intersección en rotonda pasará a ser una plaza empedrada, siguiendo la estética que se imprimió con la obra que se extiende desde la Porta do Sol. “El tratamiento será similar”, asumió Louzao, que se refirió al nuevo aspecto que adquirirá la plaza como la “guinda” de la peatonalización de la principal arteria comercial y de paseo de la capital estradense.

El Concello todavía no sabe cómo se impulsará el proyecto y buscará la financiación para hacer frente a su coste. No obstante, está claro que la actuación no se hará esperar demasiado. “No será algo lejano porque son obras que están a tiro de piedra; no vamos a esperar mucho”, dijo el responsable de Urbanismo.

Otro de los detalles que pudo aportar el edil es que el gobierno ya mantuvo contactos con la Policía Local para conocer cómo valora las repercusiones que podría tener esta peatonalización, que también alcanza al primer tramo de la Rúa Don Nicolás. Explicó que una de las premisas que se establecieron es la necesidad de reservar un área para la carga y descarga y también estacionamiento reservado a usuarios con discapacidad.

¿Cómo un elemento del mobiliario urbano se convirtió en emblema? Lo cierto es que la elección genera cierta sorpresa para gente que llega de fuera. Quizás la respuesta haya que buscarla en el simbolismo, más que en el carácter funcional. En este cruce de caminos que hizo florecer la dimensión urbana de A Estrada se levantó en el año 1840 una columna de piedra, alusiva al año histórico en el que se constituyó el Ayuntamiento de A Estrada.

La placa en cuestión no se mantuvo allí mucho tiempo, ya que en 1859 se decidió retirar el monumento y trasladar la inscripción a la fachada del consistorio. La columna permaneció un siglo guardada, hasta que a mediados del siglo XX se acordó la pavimentación de la entonces Plaza del Generalísimo –antes Plaza Principal, después de Ramiro Ciorraga y de la República– colocando en ella una farola. Una reforma de este céntrico cruce de caminos en 1972 terminó retirando la farola para sustituirla por un templete desde el que se dirigía el tráfico.

La pétrea columna encontró nuevo hogar en la actual Praza do Mercado. Sería el alcalde Manuel Reimóndez Portela quien volviese a instalar una farola –ahora ya sí la actual– en esta plaza, que no ha abandonado su lugar emblemático desde el año 1985.