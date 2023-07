Camposancos honra ao patrón, a San Bieito e á Virxe do Carme

Tres días de festa tiveron os veciños de Camposancos, en terras de Lalín, para honrar ao seu patrón San Cristovo –no propio día 10 de xullo, que este ano caeu en luns–, ao San Bieito e á Virxe do Carme, na pasada fin de semana. Houbo misas solemnes, procesións e bendición de autos a cargo do párroco José Ramón Pena e, na parte profana, sesións vermú e verbenas no campo da festa coas agrupacións musicais Reflejos e Nueva Ola e coas charangas Noroeste e Os Karakolas no campo da festa, que ten palco e centro social no mesmo edificio.

Os actos relixiosos tiveron lugar na igrexa parroquial, unha das poucas da comarca que conserva intacta a ábsida que aquí é semicircular, cunha ventá de cinco lóbulos, capiteis, canzorros e outros elementos do estilo que floreceu nos séculos XII e XIII, sendo varios os expertos que teñen tratado estes aspectos do templo. Pola contra, pouco ou nada se ten publicado das interesantes pinturas murais do presbiterio e dos retablos e imaxes que se gardan no interior, que corren perigo de estragarse polo desleixo na súa conservación e mantemento, por mor das filtracións de auga do tellado e mesmo dos muros, sen que entre uns e outros lle atopen solución axeitada.

O retablo principal é barroco, estando presidido pola imaxe do patrón da parroquia, San Cristovo, e a ambos lados senllas imaxes de recente feitura de Xesucristo e a Inmaculada; e na parte superior, unha máis antiga do San Roque. Da mesma época, e tapadas parcialmente polo retablo, son as pinturas murais, que lembran as da igrexa do Castro de Dozón, con Cristo como figura central e catro anxos tocando a trompeta aos lados. O retablo lateral é de feitura neoclásica, dedicado á Virxe do Carme, e a ambos lados San Bieito e Santo Antonio, do que hai outra imaxe máis pequena e antiga pousada no altar. Chama a atención tamén o ben conservado artesoado do teito, cun escudo relixioso e un sol, así como a ben traballada tribuna, dende a que se pode ollar a caixa do reloxo que loce na fachada. Preto da igrexa está o cruceiro procesional, sen imaxes, e hai unha cruz na Goleta, ao pé da estrada que fora camiño real.

Castro e casas señoriais

Precisamente na Goleta, un lugar da parroquia con aire urbano, con casas vilegas e ringleiras de plataneiros que perduran á beira da vella estrada de Lalín a Vila de Cruces, houbo ata mediados do século pasado feira os días 10 de cada mes. Ao seu abeiro xurdiron varias tabernas e casas de comidas, que se foron perdendo co paso dos anos, o mesmo que a poboación da parroquia, que do máis dun cento de habitantes que tiña a primeiros deste século, xa pouco máis queda que a metade.

Tamén na Goleta está o castro local que fora estudado hai cen anos por Cuevillas, que ocupou en parte o campo da festa e centro social hai unhas décadas e ben merecía unha posta en valor, que privou un dos donos deses terreos recentemente, perdéndose a achega oficial que había para este fin.

Preto da igrexa hai dúas casas decimonónicas que chaman a atención por distintos motivos: a ben conservada casa dos Señoritos de Camposancos e a dos Saavedra, que vai camiño da ruína. A primeira é un verdadeiro pazo erguido entre 1891 e 1896, segundo rezan senllas inscrición na fachada e nunha columna do curro. Debeu ser construída sobre outra edificación anterior, para converterse nunha verdadeira morada fidalga á que se accede por un portalón con arco de medio punto e á que só lle falta o escudo de armas, que xa non se levaba cando se fixo, e que nos foi xentilmente mostrada pola súa propietaria Piluca Fernández García.

Peor sorte está a correr a casa dos Saavedra, mesmo fronte á igrexa que xa sen tellados está ameazada pola ruína, que xa aprecia na solaina, onde se pode ver unha curiosa inscrición circular que reza “Se hizo siendo dueño Miguel Saavedra, año de 1890”, xunto ás ventás con parladoiros e parte da casa e dos cubertos anexos.

Paga a pena percorrer esta parroquia que ofrece fermosas panorámicas que van dende as serras do Carrio ás do Farelo e o Faro, con terras chas que van caendo cara a bacía do Arnego, que marca o lindeiro dos concellos de Lalín, Agolada e Vila de Cruces.