El plazo para hacerse con una de las cuatro viviendas sociales fruto de los trabajos de rehabilitación del antiguo centro de salud de Carballedo finaliza el próximo jueves, 20 de julio, y a ellas podrán optar familias empadronadas en el municipio con necesidades de encontrar una solución de habitabilidad. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) tiene publicadas las bases reguladoras de adjudicación, normas de funcionamiento y utilización de las viviendas sociales del Concello de Cerdedo-Cotobade por las que se regirá también el procedimiento de oferta pública de las cuatro viviendas de Carballedo, pendientes de adjudicar.

Estas cuatro viviendas son el resultado de los trabajos de rehabilitación realizados en el antiguo centro médico de Carballedo para convertilo en un edificio con utilidad social dividiéndolo en dos viviendas de 126 metros cuadrados y otras tantas de 73 metros cuadrados. Una actuación de 500.000 euros a través de la Xunta y de la Diputación sin coste para el Concello.

Así, podrán solicitar una vivienda de ocupación temporal social las personas físicas para sí o para su unidad familiar que, por su situación o por sus escasos recursos, no puedan acceder a una a precio de mercado y en las que concurran, entre otros requisitos, ser mayor de edad o menor con emancipación concedida y no tener incapacidad de obrar para obligarse contractualmente de acuerdo con el Código Civil. La persona solicitante deberá acreditar la residencia legal, efectiva y continuada en el municipio durante un período de cuando menos un año con anterioridad a la fecha de la solicitud. Tal circunstancia se acreditará con el certificado de empadronamiento, certificado de convivencia e informe de servicios sociales.

Además, el solicitante, o cualquier otro miembro de la unidad familiar, no puede ser titular de una vivienda en régimen de propiedad de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en todo el territorio nacional. No obstante, este requisito no será de aplicación en el caso de sentencia judicial de separación o divorcio cuando a consecuencia de este no se le había adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar, y para los casos de tratarse de viviendas no idóneas, en este último caso siempre segundo informe social emitido por el departamento de servicios sociales.

También tendrán que presentar los movimientos bancarios de todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad, de los últimos seis meses anteriores a la fecha de la solicitud, el fin de acreditar la dificultad de acceso a vivienda privada, en todo caso, aquellas unidades familiares que dispongan de un importe bancario superior a 12.000 euros, serán excluidas del proceso. Así como una copia de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio económico anterior a la fecha de la solicitud. En cualquier caso, para ser beneficiario de una ocupación temporal de vivienda social, se deberán acreditar unos ingresos anuales netos mínimos de 3.000 euros presentes o futuros.