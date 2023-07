Fuentes municipales de la capital dezana se mostraron ayer muy extrañadas con las declaraciones realizadas a FARO por parte de la pareja de refugiados ucranianos cuya hija nació en Lalín, y en las que acusaban al Concello de desamparo. Las mismas fuentes han querido aclarar que 35.000 euros fue la cantidad dedicada por el Ayuntamiento para asistir en vivienda, soluciones habitacionales, comida y demás necesidades a los 50 refugiados que llegaron procedentes del lugar del conflicto. Y añaden que la mayoría de las personas acogidas se fueron recolocando pero que en el caso concreto de los padres de Arati se les intentó ayudar con una oferta laboral que no llegó a fructificar. Desde el Concello se recuerda que además de los 900 euros semanales de los que dispone la familia, se les proporciona comida y todo lo que es relativo a la vivienda que habitan.

Por otro lado, las decisiones de los límites de los subsidios a estos refugiados no las toman los políticos. Según explican, existen unos técnicos municipales, que son los que deciden cuáles son las ayudas a las que pueden tener acceso. Además, que los conminen a salir de casa no una decisión política, sino técnica, insisten, siempre según unos parámetros. Recuerdan que no pueden ser agraviados los demás por la postura de nadie porque hay otras personas que están en la misma o peor situación. Y concluyen señalando que ya se les invitaron a varias reuniones pero no hicieron acto de presencia.