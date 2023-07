O grupo de baile e música tradicional A Carballeira de Cercio, presentou onte na sala de prensa do Concello de Lalín acompañados da concelleira de Cultura, e excompoñente da formación, Begoña Blanco, a súa XXV Mostra de Baile Tradicional A Carballeira, que se celebrará o vindeiro sábado 22 de xullo ás 21.30 horas no campo da festa desta parroquia. Con motivo da mostra entregaranse os Premios A Carballeira á Defensa das Tradicións que chegan xa a súa edición número dezaoito. Fernando Rodríguez, membro do grupo, recoñece que cando se crearon nunca pensaron en acadar “tantos anos e tanto renome entre as persoas ou entidades que están dalgún xeito vencelladas á cultura tradicional galega”. Como cada ano entréganse en dous ámbitos, a comarca do Deza e o concello de Lalín. Dentro da comarca, a galardoada será Carmen Lareo. Da presidenta da Fundación Paco Lareo- A Solaina de Piloño, o xurado, formado por tódolos membros do grupo maiores a 16 anos, destaca o traballo desta “heronia de A Solaina” como a chamaba seu irmán Paco Lareo, por manter vivo o legado do artísta cruceño e a actividade dunha fundación que segue a ser un faro cultural do rural galego coas súas forxas literarias, concursos de poesía, Forxa das Artes, cursos de pintura e mesmo exposicións como as recentes “Quentiños da Forxa” ou “O Berro”, que seguen a ser expresións de primeira orden. “A figura de Carmen é clave en toda esta actividade”, afirman dende A Carballeira.

Luis Iglesias, “Luchi” ,será o premiado no ámbito municipal, destacando o xurado o seu traballo como actor e artesán, poñendo en valor aspectos tan diversos como a súa representación dunha vida castrexa no Museo Etnográfico Casa do Patrón, onde escolares e visitantes poden coñecer de primeira man como era un castro de fai séculos, ou o seu traballo como artesán na elaboración das Aldeas de Nadal ou no “esplendoroso traballo de dar vida á familia da Romea de Laxeiro a través dos seus cabezudos”.

O presidente do Grupo A Carballeira de Cercio, Román Carballal, tamén dou a coñecer un novo nomeamento de Socia de Honra a Inma Galego, a unha persoa que sempre contou co grupo cando tivo a capacidade de facelo dende o seu posto de funcionaria no Concello de Agolada. “Agora que xubilou cremos que é un bo momento para recoñecer ese cariño que sempre nos tivo”, rematou.

Máis de 60 persoas enriba do escenario

A agrupación cultural de Cercio aproveitará un ano máis a sú mostra de baile senlleira para amosar ao publico actuacións de todas as categorías que a compoñen, tanto na súa sección de baile, gaita, pandeireta ou ritmos e percusión, co cal subiranse ao escenario mais de 60 persoas entre os 4 e os 70 anos de idade, o que da mostra da vitaidade que ten este colectivo cultural lalinense. Fernando Rodríguez, como membro sobranceiro do grupo e profesor da sección de pandeireta dos mais cativos, quixo destacar na presentación do evento do vindeiro sábado o elevado número de nenos que compoñen a escola de A Carballeira e que “garante o futuro do grupo e fai ver o seu bo estado de saúde cando xa se está chegando as tres décadas de vida”. Todos os presentes na comparecencia pública congratuláronse da numerosa canteira exisente na Carballeira.

Bodas de prata con lendas sobre demos galegos

Como ben sendo habitual en todos estes anos, o espectáculo da Carballeira de Cercio contará con convidados extranxeiros pero tamén co espectáculo teatralizado que tanta sona acadou dende a súa primeira edición. Nas bodas de prata da mostra participará este ano o Rancho Folclórico Mae D’Agua que se achega dende a localidade portuguesa de Bragança a onde A Carballeira acudiu fai apenas 15 días para participar nun festival internacional de baile. A formación lusa levará ata Cercio unha escolma de bailes propios do noso país veciño. Por outra banda, “Historias do Demo” será o espectáculo que dará fío de continuidade a actuación de A Carballeira na súa parroquia, “que mesturará unha historia onde un demo festeiro se achega a unha coñecida carballeira para acoller novas almas e se atopará con alguén que lle contará moitas das lendas de Galicia onde o propio demo é o protagonista”, aclaran dende o colectivo. No medio desta historia, novos bailes como a Jota e Carballesa do Incio, ou vellos bailes recuperados como a Muiñeira Barcalesa, ou o Maneo e Muiñeira de Cambre, entre outras, farán as delicias do público presente. Os responsables da Carballeira convidan a todo mundo a acudir a unha mostra que 25 anos despois segue sendo “única na programación cultural do Concello de Lalín”, tal e como o dixo Fernando Rodríguez. O profesor e o presidente da asociación aproveitaron a súa comparecencia pública para agradecer ao Concello “toda a axuda prestada para desenvolver esta actividade cultural feita dende o rural e para o rural”.