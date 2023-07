Los primeros (y difíciles) pasos de Arati en Lalín

Son de Járkov y embarcaron en el autobús fletado por el Concello de Lalín en marzo del año pasado que los trajo desde Cracovia hasta la capital dezana. Dmitry y Emiliya fueron noticia poco después por haber sido padres de Arati, la primera niña nacida en tierras dezanas de padres ucranianos refugiados de guerra. Desde entonces, la pareja intenta retomar su vida junto a su pequeña, algo que les está costando más de la cuenta. En este sentido, Dmitry se muestra muy crítico con las autoridades locales diciendo que “la verdad es que el gobierno de Lalín usó a los ucranianos para sus propios fines egoístas y para mantener su estatus antes de las elecciones. Ahora nos están echando de las viviendas sociales, y no tenemos adónde ir. Pedimos ayudas para poder alquilar nuevas viviendas pero nos lo rechazan. Sólo dicen bonitas palabras en público, pero en realidad ya estábamos acostumbrados a algo así”.

A pesar de todo, esta pareja seguidora del Hare Krishna considera que “nuestra mayor alegría en Lalín es que nuestra hija nació aquí”. El varón de la pareja insiste al respecto que, “sin embargo, sólo cuatro meses después de la llegada a Lalín, el Concello comenzó a exigirnos que desalojáramos los apartamentos sociales. Además, el trabajo prometido nunca llegó. De las 50 personas que vinimos desde Ucrania sólo 15 se quedaron con sus hijos, ya que para muchos no había condiciones de vida adecuadas”.

La situación por la que está pasando esta familia de refugiados les está afectando desde el punto de vista anímico, como destaca Dmitry: “Estamos moralmente agotados por todo esto. Tenemos muchas ganas de mudarnos y marcharnos al sur de España para comenzar una nueva vida y encontrar un trabajo, pero no tenemos el dinero suficiente para hacerlo”. Además, recuerda que “vivimos de un subsidio social de 900 euros destinado a los ucranianos que llegamos aquí. Estoy preparado para empezar a trabajar en cualquier momento, pero como nos obligan a desalojar la vivienda no tenemos los fondos necesarios para poder alquilar una nueva. Las opciones que nos ofrecieron no son, desde luego, las adecuadas para la vida con una niña tan pequeña como la nuestra”.

El patriarca de la familia ucraniana asentada en Lalín incide en lo que, en su opinión, fue montaje hipócrita por parte de las instituciones públicas. “Me parece que todo esto fue como una especie de programa de televisión para subir el rating antes de las elecciones y conseguir dinero de la Unión Europea para apoyar a las familias ucranianas. Sabemos que el Ayuntamiento recibió dos millones de euros para nuestras necesidades, pero nadie nos cuidó como es debido. Lo único que nos dieron fue vivienda, que exigieron que se desocupara, y prestaciones sociales. Se niegan a reunirse con nosotros en persona para resolver los problemas”, concluye un Dmitry que reconoce que necesita mejorar su precario español, idioma que tanto él como su esposa estudian online.

Los masajes hindúes de Damodar Das y de AnuRadha Devi Dasi

Damodar Das y AnuRdha Devi Dasi son los nombres adoptados por Dmitry y Emiliya como fieles del Hare Krishna. “Nuestra intención es abrir un salón de masajes propio porque tanto mi esposa como yo somos masajistas. Apelamos al gobierno de Lalín para que nos ayudara a recaudar la cantidad requerida, pero se negaron a ayudarnos. Podemos tratar a las personas con medicina alternativa porque con la ayuda de la energía podemos tratar diversas enfermedades, a través de sesiones de sanación. Esto nos fue revelado a través de la meditación y la forma de vida que seguimos”, explican. Como miembros de Hare Krishna “no bebemos y no fumamos desde hace muchos años. Como vegetarianos llevamos un estilo de vida saludable”, asegura el matrimonio.