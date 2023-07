A poxa de San Benito resiste en Matalobos

A parroquia estradense de Matalobos celebraba onte o seu San Benito cunha xornada cargada de actividades. Unha delas era, como non podía ser doutro xeito, a misa solemne e posterior procesión, na que a costume manda que o santo dé a volta ao cruceiro.

Outro dos atractivos desta festa é a poxa de polos, unha tradición que segundo conta o presidente da comisión de festas, Suso Janeiro, “ten máis de 120 anos de antigüidade”. As aves adoitan descansar nun peche de alambre ao lado da igrexa a que rematen os oficios, que onte duraron algo máis de 40 minutos, e depois son collidas unha a unha para que comece a subasta. Porén, nesta edición houbo un pequeno problema cando se estaba a piques de rematar a misa: un dos capóns conseguiu fuxir, o que creou unha pequena conmoción entre os presentes, especialmente Janeiro, que tivo que movilizar a varios familiares para axudar a coller o animal.

Cando chegou a hora da poxa Jesús Janeiro, ou Suso, como o chamaban os veciños, foi o encargado de levar a cabo a subasta. Foron un total de once polos, pero tamén contaron cunha oca e un par de coellos. En xeral, ningunha das operacións se pechou por menos de 15 euros, e en total o recaudado foron 259 euros, estes soen quedar para gastos da igrexa, aínda que unha pequena porcentaxe vai para a comisión de festas para sufragar os gastos do cartel. Janeiro conta que “os capóns dóanos os devotos ao santo e xa empezan a traelos na primeira novena, é unha tradición que se non hai relevo xeracional vaise perder e é unha pena”.

Despois da poxa, os asistentes á festa puideron desfrutar dunha sesión vermú co grupo de gaitas Decotío y pola noite, da verbena a cargo de Os Celtas e grupo Alborada.