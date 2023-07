A parroquia lalinense de Barcia celebrou esta fin de semana as súas festas na honra da Virxe do Carme. A súa famosa carballeira acolleu na noite do sábado a VII Festa Gastronómica do Polo Asado, cunha cea popular a partir das dez da noite na que se repartiron máis de medio milleiro de racións. Os tiques tiñan un custo de 15 euros para adultos e 10 para nenos maiores de 8 anos, mentres que os menores desa idade a cea era gratuita. A carpa habilitada na carballeira encheuse de comensais que tiñan ganas de volver a gozar deste manxar en compañía, logo de varios anos de suspensión obrigada pola pandemia do COVID-19. A animación musical correu a cargo do grupo de gaitas Repinicando, mentras que a verbena estivo amenizada polo dúo Punto Zero e a orquestra Costa Blanca.

Os festexos continuaron onte, domingo, coa misa solemne á unha da tarde na mesma Carballeira de Barcia, seguida de procesión ata a igrexa, con regreso acompañada da Banda de Música de Vilatuxe. Esta agrupación tamén tocou durante a sesión vermú.