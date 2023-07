A Xunta de Galicia pon en marcha hoxe, luns 17, unha nova liña de autobús que permitirá ao persoal sanitario dos municipios de Lalín e Silleda acudir aos seus postos de traballo no Hospital Clínico de Santiago de Compostela e no Hospital de Conxo. Este novo servizo estrearase ás 6.35 horas e contará con seis expedicións diarias, tres de ida e tres de volta, segundo as quendas de traballo do persoal sanitario.

A liña, denominada Lalín-Hospital de Conxo, estará operativa todos os días da semana durante todo o ano e contará con seis expedicións, con frecuencias distribuídas en horario de mañá, tarde e noite, segundo explicaron ao respecto dende a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade. Para acudir ao hospital, o novo servizo de autobús contempla saídas da estación de autobuses de Lalín ás 6.35, ás 13.35 e ás 20.35 horas. Para retornar aos seus fogares, os usuarios e usuarias destas liñas disporán de servizos que iniciarán o percorrido no Hospital de Conxo ás 8.15, ás 15.15 e ás 22.15 horas. A viaxe terá unha duración estimada dunha hora e dez minutos e o itinerario abranguerá as seguintes quince paradas: Lalín-estación de autobuses, Bergazos, Taboada, Silleda, A Bandeira, Lamela, Penaporrín, Loimil, Valboa, Arnois, Ponte Ulla, Ribadulla, Santiago-estación intermodal, Hospital Clínico de Santiago e Hospital de Conxo. Petición dos concellos Con esta nova liña, a administración autonómica dá resposta ás peticións trasladadas polos usuarios e polos concellos de Lalín e Silleda, que demandaban maiores conexións cos hospitais de Santiago de Compostela co obxectivo de adaptar os servizos ás quendas de traballo actuais do persoal sanitario. Cómpre sinalar que un grupo de case un cento de traballadores do Sergas residentes en Deza plantexaron o verán pasado a implementación dunha nova liña que dese resposta ás súas necesidades para poderse desprazar diariamente ata os seus postos de traballo nos mencionados complexos sanitarios. A información relativa aos novos servizos estará dispoñible para a súa consulta na páxina web www.bus.gal.