El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, salió ayer en defensa de su teniente de alcalde y de su asesor de comunicación ante las “críticas infundadas del PP”. El regidor acusa al portavoz popular, Jesús Otero, de “intentar que el Concello no informe del trabajo que se realiza día tras día en el consistorio”. En este sentido, añade que Otero oculta “que sus más de 50.000 euros que cobraba de sueldo anual pagado por todos los vecinos y vecinas aún nos dan para pagar los cursos de cestería, la publicidad y al asesor de comunicación, y aún nos sobra para pagar el sueldo del teniente de alcalde”.

Por su parte, Julio López le recuerda a Otero que “su propio grupo político, en el pasado (no hace mucho en el último pleno), solicitaba respeto y pedía que no los insultaran. Resulta irónico que el señor Otero actúe de esta manera utilizando término ofensivos de ‘mafioso’ para referirse al gobierno local”. Además, López cuestiona el paradero de los 120.000 euros que “Otero prometió destinar a la hostelería. También recuerdo que Otero critica la gestión cultural del gobierno, pero durante sus casi 30 años de alcalde en Cruces no hizo nada significativo en ese ámbito”.

Dimisión

En otro orden de cosas, Julio López sostiene que ante los resultados electorales recientes obtenidos por el PP, Jesús Otero “debería haber tenido la dignidad de dimitir. Su ausencia en puestos relevantes de Xunta, Deputación o en Madrid, demuestra claramente que no tiene lugar destacado dentro de su propio partido”. Además, López concluye recordando que el actual gobierno cruceño “está comprometido con la transparencia, la participación ciudadana y el desarrollo del municipio de Vila de Cruces”.