El PP de Forcarei reaccionó con dureza a los anuncios hechos por el gobierno bipartito en relación al pleno organizativo que se celebra este lunes a las 11.00 horas en el Concello, en el que se aprobará el salario de la alcaldesa, Verónica Pichel. En este sentido, los populares califican como “muy poco ética” esta subida de sueldo por valor de 25.000 euros. Consideran que la política “no hizo nada para merecer esa subida y así se lo trasmitieron los vecinos que no le aumentaron el apoyo, y el resultado de la gestión de los últimos cuatro años es negativo, como muestran los cientos de facturas que a día de hoy siguen sin pagar”.

En esta línea, la portavoz, Belén Cachafeiro, acusó a Pichel y a su equipo de cobardía al “tratar de engañar continuamente a los vecinos por l hecho de no anunciar los salarios de Roberto Jorge y Beatriz Rodríguez por el simple hecho de que estamos en la semana de unas elecciones en las que el PSOE de Forcarei se juega un sueldo a mayores, por no hablar del de senadora de Pichel, que claramente no lo va a ser”.

Otro de los tema a tratar en el pleno del lunes es la creación de comisiones, la periodicidad de los plenos y las delegaciones de competencias. A este respecto, los populares manifestaron su sorpresa por la actitud del concejal del BNG, Roberto Jorge, que “después de entregar la alcaldía a Pichel, ahora le permite atribuirse las competencias todas, lo que se reflejará en plenos carentes de contenido, que además se van a celebrar cada dos meses”. En resumen, desde la bancada del PP ven “una clara intención de evitar la labor de fiscalización de la oposición así como un paso al lado del concejal del BNG que busca escapar de cualquier responsabilidad”.

Critican además la creación de una junta de gobierno local “solo con las competencias de urbanismo y venta ambulante” y que se reunirá todas las semanas. Para el PP “no resulta más que otra maniobra para aumentar las retribuciones de Roberto Jorge y Beatriz Rodríguez, a la vez que le conceden unas dietas de casi 300 euros mensuales al teniente de alcalde que faltaba, Rafael Fiestras”.

Así, Belén Cachafeiro, criticó con dureza a una alcaldesa que “para meterse en el sillón hipotecó los próximos cuatro años con unos salarios que claramente Forcarei no se puede permitir, y por encima aún se atreve a aumentar en nada más ni nada menos que un 15%”. “Vamos a pagarle 25.00 euros más a una alcaldesa que no paga las facturas, pero que sí que paga los sueldos a sus concejales, es un escándalo”.