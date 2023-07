Aldeas con corazón no Val de Camba

No limite xeográfico da provincia de Pontevedra, fronteira natural con Lugo (Antas de Ulla) e Ourense (Chantada), existe un pequeno, fermoso e fértil val que se estende dende os contrafortes da Serra do Faro ata o pé mesmo do Farelo, a uns 600 ou 700 metros sobre o nivel do mar. Nestas terras coñecidas como Val de Camba, nas que o principal recurso económico é a gandeiría, podemos atopar unha boa cantidade de lugares parroquias e aldeas cargadas de historia, un importante patrimonio cultural, etnográfico e patrimonial digno de conservar e coñecer e moitas formas diferentes de vivir e entender a vida, sempre en harmonía co medio, dende o respecto mutuo e a necesidade que ten e representa este duro oficio de labregos na nosa terra coa mesma.

Aldeas como Mamoelas, Vilaravide, Vilameá, Vilarmaior, A Granxa –onde aínda podemos ver dúas casas monacais–, Faílde, Saa, Río de Camba, Agrochouso, San Cristovo de Az, O Salto, A Portela, Pescoso ou Camba, entre outras, conforman unha unidade na propia diversidade da paisaxe, na que atopamos pequenos núcleos de poboación, apiñados en torno ao corazón mesmo da aldea en sombras de impoñente casas con recios muros de pedra, fontes onde bebera o gando de regreso ás cortes de cada explotación, ao poñerse o sol, no baleiro e silencio, moito silencio, rachado ás veces e case que unicamente polo ladrido dun can asustado, que mete o medo no corpo ao visitante que desconfía, e fai ben, das intencións do vixía, sobre todo, cando algún dos paisanos, alertado polo barullo, asoma a porta e che di: “Non teña medo, que o can non fai nada, é moi manso. ¡Seguramente que si, pero o can non o sabe, porque segue a regañar os dentes con moi malas pulgas, mentres roña feroz, marcando territorio e propiedade, e nós imos camiñando a modo cara atrás, sen perder de vista o animal, por se acaso.

Machado de bronce

O veciño concello de Rodeiro enfróntase, coma outros moitos da Galicia, a un problema de envellecemento e sangría demográfica con graves consecuencias ambientais, económicas, sociais e culturais. Concretamente, en Rodeiro podemos atopar unha media ducia de aldeas sen habitantes, totalmente baleiras e as súas casas abandonadas e en ruínas, como a de Casardixo, no límite con Antas, onde aínda podemos admirar a súa pequena capela. Xunto coa parroquia de Vilela, formaba parte do territorio dos antigos prioratos de Oseira. No ano 1948 atopouse, neste lugar da parroquia de Santo Estevo do Salto, un machado de bronce que presentaba tres estrías superficiais en cada folla, con outras tres a cada lado menos profundas.

Tan so na nosa provincia hai 58 aldeas totalmente baleiras ou cun so habitante e 417 lugares, practicamente repartidos por todos os concellos de Pontevedra, pódense considerar despoboados. No que nos resulta máis próximo, como son as terras de Deza, temos que, concretamente, Agolada é o concello con maior índice de envellecemento da poboación, cunha proporción superior a un 35% de maiores de 85 anos, cando a media de Pontevedra, aínda que mala, ronda o 15%. Por outra banda, Dozón ocupa o primeiro posto pola cola no ránking de densidade de poboación, tal e como recollen publicacións do IGE( Instituto Galego de Estatística), cunha densidade de 18 habitantes por quilómetro cadrado, cando a media provincial é duns 211, e algúns concellos da ría de Arousa pasa dos 600 habitantes.

Todo elo pon de manifesto o progresivo deterioro social do substrato social e da poboación, que o rural interior do país está a sufrir. A tan cacarexada España baleira aquí xa é toda unha triste realidade. Xa é un feito incuestionable que, nos últimos tempos, o noso rural estase a converter nun lugar de segundas residencias e a visitar por fillos e netos de cando en vez por curiosidade e para revivir pasados recordos do foi o berce das súas orixes.

Camiño Real

Non resulta nada estraño que ao longo do noso recorrido polo val visitando a maioría destas aldeas, non nos atopemos con ninguén; na maior parte delas o número de habitantes non alcanza a ducia, cunha idade media superior os 65 anos. Triste e irreversible realidade que fala do cambio de modelo de vida, do agro e os costumes e forma de ver e entender as cousas do labrego tradicional das nosas aldeas con corazón, cara as comodidades e nova forma de entender a sociedade das cidades e núcleos moito máis grandes, onde xorden novas oportunidades para a xuventude.

Por estas terras transcorría unha das vías de comunicación máis importante da zona, como era o Camiño Real que unía o próximo Mosteiro de Oseira con Monterroso, polo Salto, que no pasado foi couto-redondo e priorato de Oseira, así como o lugar da Granxa, onde aínda podemos admirar algunha que outra porta de arco de medio punto, típica das construcións do medievo, onde os frades tiñan casa.

As pegadas e restos arqueolóxicos dunha época pasada fálannos de importantes asentamentos castrexos, a través dos restos de mámoas, castros e petroglifos que se poden atopar en diversos lugares por todo o val, como o de Casasoa, na parroquia de Río, ou a mámoa do Coto dos Mouros, no Salto.

A moi pouca distancia atopamos a casa fidalga de Faílde, na que se conserva aínda a súa capela, así como unha fermosa galería e escaleira de pedra, o mesmo que os muros da casa e os escudos de armas dos Varela e dos Ulloa.

Os restos da arte románica atopámolos na fermosa igrexa de Santa María de Pescoso, primeira e máis antiga das parroquias existentes no concello, e que xa aparece citada nun documento datado no ano 887 no que se fala de Pescoso in Deza, tal e como nos contan os investigadores Daniel González Alén e Armando Vázquez Crespo no seu libro sobre A Comarca do Deza.

Sen dúbida algunha, un pracer para os sentidos e goce sen límite contemplando estas obras de enxeñeira civil e relixiosa: pontes, igrexas e capelas, muíños, casas fidalgas, cruceiros que permanecen agochados no interior do corazón destas aldeas esquecidas.