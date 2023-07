El PP de Rodeiro cuestiona el reparto de los salarios de los miembros del gobierno local. Alega que, si bien mantiene el importe global de 56.568 euros del anterior mandato, al ser dedicaciones parciales, “abren a la puerta a segundas actividades y no están configurados para que los vecinos tengan la atención exclusiva que merecen”.

Los populares lamentan que el alcalde, José Luis Caminas, “solo vaya a dedicar 20 horas semanales a los vecinos, repartidas como él desee entre lunes y domingo”. Sostienen que “es un tiempo absolutamente insuficiente” y le instan a aclarar si va a tener una segunda actividad para no perder ingresos respeto a lo que tenía con anterioridad y para completar su sueldo, fijado en 20.580 euros anuales. No entienden “cómo puede presumir de tener el salario más bajo de un alcalde de Rodeiro cuando es a costa de dedicarle el mínimo tiempo al Concello y a los vecinos y cuando no aclaró si va a tener otra profesión complementaria”.

El PP considera que el bipartito “nace mal, muy mal”. “Ya lo vimos en el reparto de las concejalías, con líos públicos y un acuerdo a regañadientes, y ahora surgen remiendos, componendas e intereses personales para repartir los casi 57.000 euros anuales de sueldos que había, con el único objetivo de contentar a todos”, arguye la formación que lidera Cati Somoza. A su juicio, cuatro dedicaciones parciales que suman 70 horas a la semana auguran “mucha desatención a los vecinos”, y dice que los anteriores alcaldes del Partido Popular estaban “a disposición de los rodeirenses las 168 horas de la semana”.

Los populares defienden que Caminas debe tener una dedicación exclusiva completa “por la responsabilidad que tiene el puesto de alcalde y para realizar una dedicación máxima a los vecinos 24 horas al día y 7 días a la semana”. De hecho, cree que ese era su deseo y que “no lo pudo hacer porque es el peaje que tuvo que pagar para cumplir con los dos condicionantes de UxR, que pasaban por el reparto de áreas y por no incrementar el coste en salarios”.

A mayores de los cuatro sueldos, denuncia “dedicaciones encubiertas” para Begoña Vázquez y Patricia Hermida, ya que forman parte de la junta de gobierno local, cuyas indemnizaciones suben casi un 50%. Así, estas dos concejalas recibirán 400 o 500 euros mensuales, cuantía muy similar al sueldo de Xulia Dacal. También se beneficiarán de la subida de las dietas por comisión informativa, que pasa de 70 a 100 euros, y por asistencia a pleno, de 120 a 150.