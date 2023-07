Lalín ya suena a viento madera

Con las notas de obras de Mendelssohn, Mozart y Weber dio comienzo ayer en la Praza da Igrexa de la capital dezana la cuarta edición del Xacobeo Clarinet Fest, el mayor evento estival dedicado a este instrumento de viento madera en el viejo continente. La Real Filharmonia dirigida por su maestro asociado Maximino Zumalave junto a los solistas Jose Franch Ballester (Canadá) y David Griffiths (Australia) fue la encargada de alzar el telón a nueve intensos días en los que Lalín se rendirá a las distintas músicas dedicada al clarinete.

En el acto inaugural estuvieron presentes Celso Fernández Sanmartín, “Celsiño”, la concejala de Cultura, Begoña Blanco, la directora artística de la Real Filharmonia, Sabela García Fonte, y el alcalde de Lalín, José Crespo. Celsiño fue el encargado de presentar el evento con su habitual savoir-faire. La siguiente en subir al estrado fue Begoña Blanco, que se congratuló de que el tiempo respetase la cita, mientras que Sabela García Fonte indicó a los presentes que “la Real Filharmonia viene a Lalín después de muchos, quizás, demasiados años. La misión de la formación es vertebrar musicalmente nuestra tierra, por eso estar aquí es un honor. Lalín es el epicentro mundial del clarinete cada mes de julio”. Crespo fue el encargado de cerrar los parlamentos antes del concierto destacando que “si no fuera por Xocas Meijide, no sería posible tener esto en Lalín. Ser aquí, hoy, no sé si la capital mundial o europea del clarinete es un motivo de satisfacción para una capital del interior de Galicia que quiere tener vida propia”.

A partir de hoy, comienza una edición que estrena el Concurso Internacional “I Xacobeo Internacional” y el Concurso de Composición para clarinete “Reveriano Soutullo”, que permitirá a los afortunados tener la oportunidad de actuar en algunas de las mejores orquestas del mundo. Durante el festival se podrá disfrutar de la presencia de reconocidos clarinetistas internacionales.