Las autoescuelas detectan un aumento de gente solo para hacer prácticas tras años sin conducir

En Autoescuela Cancela de A Estrada es donde menos se nota este incremento, “hay muy poca gente haciendo prácticas de perfeccionamiento” señala. Estas tienen el mismo precio que las normales y este es de 25 euros una sesión de 45 minutos, aunque puntualiza que “en Pontevedra o Santiago son un poco más caras”. A este respecto, confiesa que en esta academia las tarifas se han mantenido “desde antes de la pandemia”, por lo que la inflación poco se ha hecho notar a pesar de la subida de carburantes y otras cuestiones que aumentan el gasto en esta actividad económica.

La postura de Autoescuela Auces es completamente diferente en lo que a inscritos para prácticas de perfeccionamiento se refiere: “hay muchos, es algo muy común”. No puede establecerse, eso sí, un perfil estandarizado para las personas que demandan este servicio, pues cuentan con situaciones muy dispares. Aún así, admiten que “en el mayor de los casos el motivo para no coger el coche está relacionado con que, sobre todo mujeres, se casan y dejan de conducir, así que al pasar los años pierden la seguridad y la fluidez al volante”.

De hecho, en estos momentos cuentan con alguna inscrita de 64 años, que tras fallecer su marido se ha visto en la obligación de desempolvar el permiso de conducir para conseguir independencia.

Lo que es poco común es alumnos que padezcan amaxofobia, nombre que recibe el miedo a conducir. El personal de la autoescuela recuerda un único caso: “era una mujer que sacó el carné casi obligada en su momento, porque no le gustaba andar con el coche”. “Luego se casó y ya no tuvo que usarlo más hasta que se separó” dicen. Sus circunstancias la obligaron a sobreponerse a esta fobia: “al principio quería practicar solo por las zonas que iba a transitar más a menudo, pero insistimos en que debía reaprender, que las situaciones pueden cambiar y hay que saber responder correctamente ante ellas” declaran. Por fortuna, ahora confirman que “conduce perfectamente, usa el coche con frecuencia y no tiene miedo”.

En Autoescuela Lalín la percepción es la misma que en Auces, cada vez es más alta la demanda de este tipo de prácticas. En la academia dezana no solo dan la razón a la estradense en esto, sino que también concuerdan en el perfil principal de cliente: mujeres entre 30-40 años o incluso más mayores. “Esto suceder porque por algún motivo, se entiende que es el hombre el que debe llevar el coche, sobre todo en matrimonios o parejas”, dicen, y añaden “esto acaba repercutiendo en una pérdida de destreza y seguridad al volante”.

Por ello, desde esta entidad recuerdan lo importante que es no abandonar el hábito: “aunque sea un día a la semana, es recomendable que se conduzca, nosotros lo notamos mismo en los alumnos novatos, que un mes sin realizar prácticas ya supone falta de práctica”.

Con todo, para aquellos que todavía dudan si dar el paso para recuperar el conocimiento perdido, cabe destacar que estas clases suelen rondar, como explicaban en Autoescuela Cancelas, los 25 euros y en muchos casos no es necesario realizar demasiadas para recuperar la confianza. Una forma recomendable de no desperdiciar el permiso y ganar independencia.

La edad de sacar el carné se retrasa entre los jóvenes

Mientras que hay muchos mayores que desean volver a la carretera, los jóvenes parecen menos interesados en hacerlo que hace unos años. Esa es, en general, la lectura que hace el personal de las autoescuelas Cancela, Auces y Lalín. En cuanto a la explicación para este cambio, en Cancela opinan que “depende en gran medida de las circunstancias personales de cada uno”. “El dinero afecta, no todo el mundo puede permitírselo, pero también influye si son jóvenes que tienen acceso a transporte público o no, como pasa en el rural” declaran. Desde Auces suscriben la percepción de sus compañeros de gremio y añaden que “ahora suelen esperar a finalizar los estudios, si se van fuera a trabajar unos años como no lo necesitan porque pueden usar otros medios de transporte, tampoco les urge”. Y en Lalín son más contundentes “están preocupados por otras cosas, el carné ya no es una prioridad para ellos, lo que me parece un error, porque hoy en día es una herramienta de trabajo”. Así las cosas, este atraso en la edad para sacar el B1 responde a varios factores: el económico, los estudios y el lugar en el que se habita. Es decir, no tiene la misma necesidad de usar el coche para desplazarse un joven que vive en el rural estradense que uno que vive en el casco urbano. Si bien en A Estrada la red de transporte público no es lo suficientemente amplia como para poder suplir completamente a los vehículos personales a la hora de desplazarse, el tener la gran mayoría de los servicios a mano y autobús a la capital gallega, hace que el carné se convierta en secundario para muchos.