El arquitecto que confiesa en la Catedral

Nuevos proyectos

Los arquitectos José Luis Gil Pita, natural de Cerdedo-Cotobade y residente en Soutelo de Montes (Forcarei), y Cristina Nieto Peñamaría de A Coruña, recibieron ayer en A Toxa el Premio Arquitectura en Madera CESUGA | Pino de Galicia, concretamente en la categoría de diseño de producto y pequeña escala por su proyecto de un confesionario para la Catedral de Santiago de Compostela. El acto se enmarcaba en el marco de O Encontro, un espacio de interacción y conexión entre empresarios y emprendedores gallegos. Los premiados en las otras tres categorías (rehabilitación o reforma, obra nueva y premio especial) fueron una vivienda en Culleredo y otra en Barcelona y un astillero en Outes, en un galardón creado para potenciar la madera como un elemento sostenible y de futuro, aunque también de tradición y de buen hacer.

La idea de hacer un confesionario para la Catedral surgió trabajando anteriormente en las obras de la misma. En el período previo al Xacobeo 21-22, José Luis Gil Pita y Cristina Nieto Peñamaría trabajaron en la reforma del altar mayor de la Catedral. “En ese momento surgió el encargo de revisar el mobiliario, de revisar como estaban algunas capillas que estaban sin uso, y se hizo la propuesta de darle una vuelta a los confesionarios que había porque no iban con toda la estrategia de limpieza de la catedral”, comenta el arquitecto. Esa necesidad por renovar y por recuperar el espíritu de mayor limpieza presente en el Románico acabó por desencadenar la creación de esta obra por parte de los dos socios.

“En cuanto al mueble es un poco revertir ese aspecto de una arquitectura cerrada y oscura y darle una vuelta para que todo ocurra a la vista. Se trata más que nada de una simplificación”, dice el arquitecto sobre el confesionario, una obra sencilla, aunque a la vez algo compleja. Una estructura más bien simple y pequeña, sin grandes alardes. Porque para un premio como este, los arquitectos podrían elegir múltiples opciones en las que trabajar y escoger algo para hacer a lo grande. Pero fue todo lo contrario, la elección fue un mueble, un confesionario, resaltando así el gran papel de las pequeñas cosas en los proyectos de ambos arquitectos. “Para nosotros la escala no es importante, lo importante es la intensidad. Trabajamos desde lo grande a lo pequeño y sabemos la importancia que tiene lo pequeño en lo grande y lo grande en lo pequeño”, indica José Luis Gil Pita.

La importancia de los oficios

José Luis Gil le da una importancia clara a los artesanos y al resto de oficios, como son el de herrero, cantero o carpintero, que son muchas veces menospreciados y no tenidos en cuenta en favor de los arquitectos, pero con una labor fundamental. A pesar de nos en la mayoría de casos reconocida. “Es necesario aprender de todos ellos, conocer muy bien sus técnicas y establecer un diálogo continuo con ellos porque el mundo de la arquitectura sin su capacidad ejecutora no es nada. Puedes tener muy buenas ideas y tener buenos proyectos en la cabeza que sin su conocimiento no vas a hacer nada. Por tanto sentimos mucho orgullo por el trabajo con ellos, y a la vez muy poca vanidad”, añade el cotobadés.

Casa de Rosalía de Castro

La Catedral de Santiago no es el único espacio característico de la historia gallega en el que trabajaron los dos arquitectos. Otro de esos espacios con cierta mística histórica es la Casa Museo de Rosalía de Castro, en Padrón, donde llevan trabajando varios años, primero en la rehabilitación completa de la casa y durante el año pasado con la reforma del auditorio, que no cumplía con los estándares requeridos para un uso adecuado. Un espacio único y especial en el que poder trabajar para José Luis Gil: “es como la casa madre, es la casa donde murió Rosalía y por tanto tiene una fuerte carga e intensidad cultural y forma parte de la memoria y de la identidad de Galicia”. Unos proyectos que no estaban centrados únicamente en lo grande y en lo exterior, si no que se hacía un especial hincapié en esos pequeños detalles en los que tanto se centran los dos socios, como son los muebles. “En nuestros proyectos diseñamos también los muebles porque estos forman parte de la arquitectura. Para nosotros no hay diferencia ente un mueble y la arquitectura. Lo entendemos como un conjunto”, indica el arquitecto de Cerdedo-Cotobade.

Lo que está claro es que las obras y proyectos de estos arquitectos se centran en todo, en lo grande y en lo pequeño, en lo obvio y en lo que está más oculto. Pero a partir de ahora un pedacito de su obra ya no se moverá de la Catedral.

Nuevo vocal del Colegio de Arquitectos

Además, el pasado jueves, día 13, José Luis Gil Pita tomó posesión como vocal en la nueva directiva del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) después de las elecciones celebradas el pasado 27 de junio para la conformación del nuevo equipo directivo. El arquitecto de Cercedo–Cotobade desempeñará sus funciones en el área de cultura del Colegio. José Luis Gil Pita compaginará así a partir de ahora su faceta como vocal del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia con la multitud de proyectos y obras en las que trabaja el arquitecto.

Una de estas últimas obra llevadas a cabo por José Luis Gil Pita y Cristina Nieto Peñamaría, que están en proceso, es la del antiguo Gobierno Militar en la Ciudad Vieja de A Coruña, que pasará a ser, una vez terminado el proyecto, el equipamiento sociocultural más importante de la ciudad herculina, con casi 2.500 metros cuadrados.